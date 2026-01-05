Los regalos de los Reyes Magos viajan en un haiga por la zona rural de Oviedo: así llegaron a Sograndio
Los residentes del centro residencial San Esteban reciben la ilusionante visita de los Magos de Oriente y les entregaron numerosos regalos
En camello, sobre una carroza tirada y en un haiga. Los Reyes Magos utilizaron todo tipo de medios de transporte para llegar a cada punto de la geografía carbayona. La comitiva real no quería que ningún ovetense se quedase sin su regalo. Una de sus paradas fue el centro residencial San Esteban, en Sograndio. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron montados en un coche Citroën 11 del año 1949 y, de esta forma, cumplieron con la tradición que iniciaron en 2017 de visitar a los mayores. Allí, fueron recibidos por el personal. «Este tipo de visitas nos reconfortan y nos transmiten mucha ilusión», detalló la supervisora de las instalaciones, Andrea Garea. Los usuarios los esperaron pacientemente en el interior. Los nervios no entienden de edad ante la llegada de la comitiva real.
Los pajes fueron repartiendo los regalos y, de esta forma, llenaron de emoción, sonrisas y espíritu navideño las instalaciones. Las sonrisas abundaron entre los usuarios que disfrutaron de la jornada como los niños.
Como broche final a las fiestas navideñas, hoy, y como ya es tradición, se servirá el menú especial a la hora de la comida elaborado por el reconocido chef Nacho Manzano. Se trata, según informaron fuentes del centro, de una propuesta gastronómica de gran calidad realizada por el cocinero con varias estrellas Michelin y que pondrá el punto final a estas fechas tan señaladas. El menú estará compuesto por: sopa de pixín, canelón de pitu con duxelle de setas y flan de huevo, de postre.
Suscríbete para seguir leyendo
- El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo
- Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
- Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
- Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre
- Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
- Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias
- La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas
- ¿Dónde están los pisos más caros y más baratos de Oviedo? Junto al HUCA están las viviendas que más se encarecieron de toda la ciudad