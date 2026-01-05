Los regalos de los Reyes Magos viajan en un haiga por la zona rural de Oviedo: así llegaron a Sograndio

En camello, sobre una carroza tirada y en un haiga. Los Reyes Magos utilizaron todo tipo de medios de transporte para llegar a cada punto de la geografía carbayona. La comitiva real no quería que ningún ovetense se quedase sin su regalo. Una de sus paradas fue el centro residencial San Esteban, en Sograndio. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron montados en un coche Citroën 11 del año 1949 y, de esta forma, cumplieron con la tradición que iniciaron en 2017 de visitar a los mayores. Allí, fueron recibidos por el personal. «Este tipo de visitas nos reconfortan y nos transmiten mucha ilusión», detalló la supervisora de las instalaciones, Andrea Garea. Los usuarios los esperaron pacientemente en el interior. Los nervios no entienden de edad ante la llegada de la comitiva real.

Los pajes entregando los regalos a los usuarios. / LNE

Los pajes fueron repartiendo los regalos y, de esta forma, llenaron de emoción, sonrisas y espíritu navideño las instalaciones. Las sonrisas abundaron entre los usuarios que disfrutaron de la jornada como los niños.

Como broche final a las fiestas navideñas, hoy, y como ya es tradición, se servirá el menú especial a la hora de la comida elaborado por el reconocido chef Nacho Manzano. Se trata, según informaron fuentes del centro, de una propuesta gastronómica de gran calidad realizada por el cocinero con varias estrellas Michelin y que pondrá el punto final a estas fechas tan señaladas. El menú estará compuesto por: sopa de pixín, canelón de pitu con duxelle de setas y flan de huevo, de postre.