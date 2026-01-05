Los Reyes Magos se multiplican en la zona rural de Oviedo: realizaron innumerables recepciones antes de la gran noche

La magia de los Reyes Magos les permite multiplicarse. Acudir a cada rincón de la capital asturiana para atender las peticiones de cada uno de los niños. Su agenda fue sumamente apretada a lo largo de la zona rural ovetense y una noche frenética visitando cada uno de los hogares para depositar a los pies del árbol de Navidad los múltiples regalos. Melchor insistió estos días en que nunca antes habían viajado desde Oriente con tantísimos paquetes y, entre ellos, había muy poco carbón. Los ovetenses han sido muy buenos y los que no cumplieron con las expectativas, prometieron a sus Majestades mejorar este año. Dentro de doce meses llegará la evaluación de su compromiso.

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada se vivió en La Corredoria. El barrio más populoso de Oviedo tuvo su propia cabalgata. Los pronósticos de mal tiempo obligaron a adelantar los planes a las seis de la tarde y una larga comitiva acompañó a Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de la zona llenando de ilusión a los niños. El colegio Corredoria acogió la recepción.

La concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, dividió en dos el calendario de recepciones reales en la zona rural. En total, fueron quince las visitas que realizaron por las diferentes localidades a lo largo de toda la jornada. Los centros sociales de Tudela Veguín, Villapérez, Anieves, Colloto, La Manjoya, Faro y San Esteban de las Cruces fueron las zonas que recorrieron por las mañanas. Por la tarde estuvieron en La Mortera, Santa María de Piedramuelle, Tudela Agüeria, Caces, Las Caldas, San Claudio, Latores y Las Campas. La comitiva inundó de alegría cada rincón que pisaron. Con el sonido de la gaita fueron recibidos en los aledaños del centro social de la Manjoya. Ya en el interior, una larga fila de familias con sus niños esperaban pacientemente su turno. Además, en Colloto, Melchor no dudó en abrir las cartas in situ para no perder tiempo y conocer de primera mano las peticiones de regalos. No había tiempo que perder. El resto de miembros de la comitiva real iban tomando nota y encargando los paquetes para que estuviesen a punto durante el viaje de la noche.

Muy concurrida fue la visita a Tudela Agüeria. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a la localidad acompañados del concejal de Promoción del Medio Rural, Daniel Tarrio. Vecinos de todas las edades los recibieron y toda la comitiva se sacó una fotografía con las luces formadas con las letras de la localidad.