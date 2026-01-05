Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Reyes Magos ya protagonizan la Cabalgata por el centro de Oviedo

Más de 1.800 personas acompañan a Melchor, Gaspar y Baltasar en su desfile por las calles del centro de la ciudad

Rosalía Agudín

Melchor, Gaspar y Baltasar ya están por las calles del centro de Oviedo. La Cabalgata partió puntual a las cinco de la tarde del instituto Alfonso II. Muchas son las novedades del recorrido ovetense de este año. La base para los preparativos se trasladó al centro educativo por las obras en la Escuela de Minas. Es por ello que el desfile partió de la calle Santa Susana y lo hizo una hora y media antes de lo previsto. La amenaza de lluvia y mal tiempo obligó al Ayuntamiento a adelantar todos los planes.

Así fue la multitudinaria cabalgata de Reyes que recorrió las calles de Oviedo

Otra de las novedades es que los músicos no tocaron en la calle Santa Susana. La calle se reservó como un espacio para personas con hipersensibilidad acústica, donde el desfile transcurrirá sin música ambiental ni la actuación de las bandas. Además, en el paseo de los Álamos se habilitó un área destinada a personas con movilidad reducida. Por su parte, Melchor, Gaspar y Baltasar se hicieron esperan. La comitiva partió con varios minutos de retraso por culpa de un problema en las carrozas. Solucionado, sus Majestades de Oriente recorrieron sentados en sus carrozas las calles del centro de la ciudad saludando a todos los niños y familiares.

¿Por qué no sonó la música en el primer tramo de la cabalgata de Reyes de Oviedo?: el ayuntamiento reserva un espacio para las personas con hipersensibilidad acústica

Los Reyes no estuvieron solos. Más de 1.800 personas forman parte la comitiva real. Todos lucen trajes sumamente elegantes y, entre ellos, 250 procedentes de grandes producciones cinematográficas, aportados por la sastrería Cornejo, que se integran en el vestuario municipal sin alterar el espíritu original de la cabalgata. 

