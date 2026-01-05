El talento de Paula Palencia con el saxofón recibe reconocimientos a nivel nacional

Paula Palencia (Cuenca, 2002) es una estudiante de saxofón del Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo que acaba de ganar el premio a la mejor interpretación de música contemporánea del concurso nacional Intercentros Melómano. Fue la única alumna de un centro público en la final y quedó tercera en la categoría principal del concurso, que engloba todo tipo de instrumentos.

Empezó a tocar con siete años, al principio no tenía muy claro qué instrumento quería tocar, pero se decantó por el saxofón porque su padre le decía que era el "más bonito". Estuvo a punto de dejarlo todo con quince años, pero volvió a ser su progenitor el que la animó a seguir en el camino de la música.

Durante sus años en la Educación Secundaria Obligatoria tenía muy poco tiempo; prácticamente, echaba todos los días entre el conservatorio de su ciudad y el instituto. Afortunadamente, cuando llegó a Bachillerato pudo convalidar muchas asignaturas en la rama de artes y eso le permitió tener más tiempo para seguir perfeccionando su técnica con el saxofón.

Acabó en Oviedo de "pura casualidad". Su primer año de estudios superiores de música lo cursó en Zaragoza; allí tenía familia y era todo más sencillo, pero la mala relación que tenía con el profesor que le habían asignado acabó empujándola a pedir un traslado. La capital del Principado fue su última oportunidad; tenía claro que si sus intenciones fracasaban en Asturias estudiaría una carrera convencional.

El profesor Guillermo Rodríguez Palacio recibió el talento de esta joven conquense con los brazos abiertos y ahora, cinco años después de su traslado, siguen trabajando juntos para lograr éxitos como los obtenidos en el concurso nacional Intercentros Melómano.

El camino hasta el certamen nacional fue largo. Fue la mejor de la prueba de selección del conservatorio ovetense, pasó el corte de los vídeos que se envían para poder participar y el hecho de estar presente en la semifinal ya era un "premio" para ella. Recuerda con mucha emoción los días de competición y el profundo cansancio que sintió cuando todo terminó. Asegura que "la perspectiva le ha permitido poner en valor lo conseguido".

Ahora, después de estas semanas de reconocimiento, ya está de vuelta en Oviedo y centrada por completo en su formación como pedagoga musical. Siempre destacó en el apartado académico, recibió el Premio Extraordinario Fin de Carrera "Ángel Muñiz Toca" y obtuvo plaza fija en la Banda Ciudad de Oviedo, a través de una especie de oposiciones con tres pruebas. Cuando se le pregunta por una afición, no sabe decir nada que no esté relacionado con la música, y reconoce que está "muy contenta" con todo lo acontecido en el último mes.