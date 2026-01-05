Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El teatro Campoamor se impregna del espíritu navideño con un musical

El teatro Campoamor se impregna del espíritu navideño con un musical | MARIO CANTELI

El teatro Campoamor se impregna del espíritu navideño con un musical | MARIO CANTELI

"Naviland" es un lugar misterioso, nadie sabe dónde está exactamente, lo que sí se sabe es que allí se ubica la oficina postal de sus Majestades los Reyes Magos y su fábrica de juguetes. Este es el argumento del musical –en la imagen– que se representó en una doble función en la tarde de ayer en el teatro Campoamor. A lo largo de la función, el personaje de Mony se encuentra con una serie de amigos capitaneados por el cartero real y descubre que el mejor regalo no cabe en una caja, es compartir tiempo y abrazos con la familia y los más cercanos.

El teatro Campoamor se impregna del espíritu navideño con un musical

El portal

La Cocina Económica de Oviedo ahora también sirve desayunos: ocho litros de café, fiambre, dulces, fruta y... "mucho cariño"

