El trámite que falta para la demolición de la marquesina de la Fábrica de Gas ed Oviedo tras su declaración de ruina (todo depende del Principado)

Los trabajos de los elementos no protegidos de la Fábrica de Gas, entre las calles Paraíso y Postigo Bajo, continúan sin cesar. La constructora cordobesa Barea, que cifra en 1,03 millones de euros la realización de estas labores clave para dar un futuro al conjunto, continúa con los trabajos, sin tocar todos aquellos bienes catalogados. La última palabra sobre ellos la tiene la consejería de Cultura, liderada por Vanessa Gutiérrez. Los técnicos regionales fueron hace un año muy claros: instaron a Ginkgo Advisor –propietaria del conjunto– a reforzar y restaurar la estructura al tratarse de un "elemento único" que constituye "un claro ejemplo de los primeros usos del hormigón armado". En caso de que no fuese posible, un equipo de especialistas debería acreditar su estado. Dicho y hecho, las conclusiones fueron entregadas hace más de medio año al Ayuntamiento y han sido avaladas por la arquitecta municipal.

La técnica, en una visita que realizó a la Fábrica de Gas, observó que este elemento "presenta deformaciones en vigas, desplome de pilares, pérdidas de recubrimiento y corrosión grave de las armaduras, con un nivel de daño que afectaría a más de un tercio de su estructura, lo que obliga a reconstruir partes esenciales como la losa, el 50% de los pilares y todas las vigas principales, que evidencian un riesgo de derrumbe.

No es lo único. Gingko también ha entregado análisis técnicos del estado del depósito del gasómetro. El informe de la arquitecta municipal detalla que el gran tambor que coronaba la estructura se encuentra tan deteriorado que sería necesario reconstruir el 100% de las cerchas, la cúpula y las chapas del tambor. Además, las labores de descontaminación del suelo bajo ambos elementos, obligatorias por la normativa antes de acometer el proyecto de futuro, exigen desmontar parte de esas estructuras, lo que compromete aún más su estabilidad. La intención del arquitecto Mangado, según adelantó en una entrevista publicada por este diario, es reconstruir el gasómetro. "El problema está en las vigas metálicas y hoy en día hay aceros que con la misma sección han aumentado la resistencia, con lo que podemos sustituir las vigas con las mismas dimensiones, y ya cumplirá la normativa. Si yo puedo reconstruir dejando las mismas condiciones formales y las mismas vigas para que tengan la misma belleza, lo hago. En un caso, el del gasómetro, reconstruimos aunque tenga costes". También está a favor de su reconstrucción el Alcalde, Alfredo Canteli.

Sin embargo, nada se puede hacer hasta que la consejería de Cultura se pronuncie al respecto. La idea de futuro de Ginkgo Advisor para la Fábrica de Gas pasa por la construcción de 150 viviendas y la creación zonas verdes en las que se plantarán árboles de especies autóctonas. De esta forma, la ciudad ganará un espacio de uso público en el que quedarán integrados algunos elementos históricos y más singulares de un recinto industrial de referencia. Entre ellos, el gasómetro, la nave de la Popular Ovetense, el edificio de Vaquero Palacios, la chimenea y el depósito elevado. Todo al lado de la fábrica de armas de La Vega que también está en proceso de reconversión y se abrirá a la ciudad.