Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Ecoloxistes insta al Principado a conservar el patrimonio histórico

La entidad exige la recuperación de la Fábrica de Gas como un «equipamiento cultural o para otro tipo de usos públicos»

La Fábrica de Gas.

La Fábrica de Gas. / Mario Canteli / LNE

Rosalía Agudín

Ecoloxistes n’Aición pidió, ayer, a la consejería de Cultura que se «mantenga firme» en la defensa de la marquesina, el gasómetro, la nave de la Popular Ovetense y el resto de elementos protegidos de la Fábrica de Gas. «Las administraciones públicas están para conservar el patrimonio histórico, no para proteger los negocios de fondos de inversión como Ginkgo».

A través de una nota de prensa, destacan que el conjunto «puede recuperarse como equipamiento cultural, o para otro tipo de usos públicos». «Su arquitectura, además de valiosa desde el punto de vista artístico e histórico, es perfectamente compatible con nuevas actividades». Inspiración para ellos es la recuperación del Matadero de Madrid o fábrica de gas de Roma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
  2. La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
  3. El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo
  4. Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
  5. Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre
  6. Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
  7. Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias
  8. La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas

La Fundación Franz Weber alerta sobre la imagen negativa de las cabalgatas con animales

La Fundación Franz Weber alerta sobre la imagen negativa de las cabalgatas con animales

Ecoloxistes insta al Principado a conservar el patrimonio histórico

Ecoloxistes insta al Principado a conservar el patrimonio histórico

Oviedo apuesta por mantener el IES Alfonso II como base de la Cabalgata y volverá a contar con caballos

Oviedo apuesta por mantener el IES Alfonso II como base de la Cabalgata y volverá a contar con caballos

La inversión millonaria en los colegios de Oviedo: estas son las obras prioritarias

La inversión millonaria en los colegios de Oviedo: estas son las obras prioritarias

La hostelería ovetenses cierra una Navidad con «mejores» resultados que otros años: "Ha sido de diez"

La hostelería ovetenses cierra una Navidad con «mejores» resultados que otros años: "Ha sido de diez"

El Gordo cayó del cielo en Colloto (Oviedo): un kiosko de la localidad reparte al menos un décimo del primer premio del Niño

El Gordo cayó del cielo en Colloto (Oviedo): un kiosko de la localidad reparte al menos un décimo del primer premio del Niño

La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)

La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)

La Corredoria se echa a la calle para la cabalgata de los Reyes Magos: 15.000 personas vieron a Melchor, Gaspar y Baltasar

Tracking Pixel Contents