Ecoloxistes insta al Principado a conservar el patrimonio histórico
La entidad exige la recuperación de la Fábrica de Gas como un «equipamiento cultural o para otro tipo de usos públicos»
Ecoloxistes n’Aición pidió, ayer, a la consejería de Cultura que se «mantenga firme» en la defensa de la marquesina, el gasómetro, la nave de la Popular Ovetense y el resto de elementos protegidos de la Fábrica de Gas. «Las administraciones públicas están para conservar el patrimonio histórico, no para proteger los negocios de fondos de inversión como Ginkgo».
A través de una nota de prensa, destacan que el conjunto «puede recuperarse como equipamiento cultural, o para otro tipo de usos públicos». «Su arquitectura, además de valiosa desde el punto de vista artístico e histórico, es perfectamente compatible con nuevas actividades». Inspiración para ellos es la recuperación del Matadero de Madrid o fábrica de gas de Roma.
