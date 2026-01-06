La Fundación Franz Weber alerta sobre la imagen negativa de las cabalgatas con animales

La Fundación Franz Weber criticó este martes de Reyes la caída de dos caballos durante el recorrido de la cabalgata. Los naturalistas recuerdan que el uso de animales "traslada una imagen inadecuada para las niñas y niños, principal grupo de población al que se dirigen estas actividades, ya que acaban percibiendo que los mismos son meros objetos decorativos, no seres sintientes que pueden sufrir durante estas incidencias". "Además, las cabalgatas sin animales han arrasado en el conjunto del Estado español. La de La Coruña, por ejemplo, dedicada al eclipse solar, logró congregar a más de 125.000 personas. En Lugo, con menos de la mitad de población de Oviedo, salieron 50.000 personas a la calle".

Es por ello que dicen que el "debate social y político sobre el empleo de animales en desfiles y cabalgatas se inclina hacia su sustitución, mientras la capital asturiana insiste en su utilización apelando a unas tradiciones que solo modifica a conveniencia". "Los municipios que incluyen animales en cabalgatas acaban creando una imagen negativa, lo que puede repercutir en el potencial turismo nacional e internacional, al asociar el uso animal con la localidad".

Por todo ello, instan al Ayuntamiento a "reformular estas actividades, subrayando que también mejoran la seguridad ciudadana al eliminar el factor de la reacción adversiva de los animales, como ha sucedido en los últimos años en otras localidades".