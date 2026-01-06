La hostelería ovetenses cierra una Navidad con «mejores» resultados que otros años: "Ha sido de diez"

Oviedo dio, ayer, carpetazo a 39 días de programación navideña. Fue la última jornada de compras en el centenar de puestos en el mercadillo del Oviedo Antiguo, de visitas en la muestra de Belenes en la plaza de Trascorrales, de disfrutar de las atracciones del Campo de San Francisco y del encendido de las luces. Es por ello que tanto los hosteleros como el equipo de gobierno han echado la mirada atrás para hacer evaluación. «Este mes de diciembre y los inicios de enero fueron mejor que otros años, mucha gente se marchó sin comer y sin cenar por la falta de sitio». Así lo explicó Diego Javita, propietario de la sidrería El Bosque de la calle Víctor Chávarri. Argumenta que, sobre todo, los fines de semana así como las jornadas festivas fueron «muy buenas» con una gran afluencia de clientes. «Desde septiembre tenemos muy buen ambiente y el día de Reyes también estamos a tope». Lleno hasta el último día de campaña.

Como «muy positiva» define Iván Hostal, gerente y socio del grupo hostelero La Leyenda del Gallo, estas fechas. Dice que continúa al alza la tendencia de las comidas de empresa, familiares y amigos así como el tardeo . «En la sidrería La Puerta de Cimadevilla hemos tenido clientes locales y extranjeros disfrutando del producto asturiano con un aforo completo casi todos los días. Además, en El mono que lee hubo gente de forma continua desde los desayunos hasta las cenas y hubo mucha afluencia de personas con sus mascotas». Este restaurante de la plaza de Riego fue reconocido el año pasado con la distinción «Solete Mascotas 2025», que concede cada año la guía Repsol. «Hemos tenido una Navidad de diez».

Gascona es uno de los epicentros de las comidas y cenas navideñas. Tal ha sido el número de reservas que no ha habido espacio para todos y muchos grupos decidieron esperar a después de Reyes para disfrutar de la tradicional velada. «Las navidades fueron muy buenas y el buen tiempo ayudó a atraer a la gente», destacó Pedro Caramés, presidente de la asociación de Sidrerías de la Calle Gascona. También subrayó que en estos casi cuarenta días «se ha notado mucha gente llegados de otros puntos de fuera Asturias» consecuencia de que las campañas turísticas puestas en marcha por el Ayuntamiento y por el Principado. «Los turistas está descubriendo este pequeño tesoro que tenemos, aunque una vez que los niños empezarán el colegio comenzará la cuesta de enero. No sabremos aún como nos afectará porque las diferentes iniciativas están ayudando a desestacionalizar el turismo», concluyó.

También llegó, ayer, el último día para las instalaciones infantiles del Campo de San Francisco. La pista de hielo sigue siendo la favorita entre los ovetenses y los visitantes para pasar un momento en familia. «La gente coge con muchas ganas este tipo de actividades y, cada año, el jardín histórico está más bonito, con más decoración y con actividades que disfrutan tanto los ovetenses como la gente que nos visita en estas fechas», destacó el promotor David Famos . Hoy, adelanta, comenzarán con el desmontaje y este gestor piensa ya en nuevas ideas para las próximas navidades para continuar sorprendiendo. El Ayuntamiento sacará a finales de año unas nuevas bases para este espacio al caducar la concesión existente de dos anualidades.