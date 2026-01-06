La inversión millonaria en los colegios de Oviedo: estas son las obras prioritarias

Empieza el nuevo año y la Consejería de Educación tiene una lista de deberes para hacer en Oviedo. Entre ellos unas obligaciones que son deudas de largo recorrido. El inicio de la reforma integral del salón de actos del colegio Gesta, que acumula diez cursos cerrado afectado por una plaga de carcoma y filtraciones de agua, es una de las obras pendientes y recurrentemente reclamada por parte de la comunidad educativa. Otra actuación, demandada también desde hace años, es la construcción del colegio de Educación Especial de Montecerrao.

Las obras comenzaro ya el pasado año, pero aún le restan dos anualidades, las de los ejercicios 2026 y 2027, según el compromiso del Principado. Quedará listo entonces, si no hay ningún imprevisto, el edificio que sustituirá al colegio de Latores. Son dos de las obras que la Consejería de Educación incluye en los presupuestos de este año, que suman cerca de 10,2 millones para actuaciones en infraestructuras educativas en el municipio de Oviedo. Tras finalizar el pasado año la obra del IES Margarita Salas de La Corredoria y el anterior el del centro de secundaria de La Florida, la mayor inversión será este año para la construcción del colegio de Montecerrao. La partida consignada asciende a 8,6 millones de euros en una obra que tiene un presupuesto total de 19 millones.

Para el pasado ejercicio se consignaron 2 millones de euros. Para el año 2026 la cifra se redujo en 3.593.450 euros respecto a la última previsión, lo que responde, según fuentes de la Consejería de Educación, a la necesidad de adaptarse «a la capacidad de ejecución que se estima viable» durante el año.

Este reajuste presupuestario no ampliará el plazo de ejecución, que es de 24 meses, señala el Principado. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio de Latores mostró su «preocupación» ante esta modificación.

En el colegio Gesta esperan por la reforma de su salón de actos, que ninguno de los alumnos que cursan sus estudios actualmente en el centro, ni la mayoría de profesores pudieron utilizar ya que este es el décimo curso en el que permanece cerrado. En las cuentas regionales se han reservado 204.805 euros para iniciar la obra. El coste de la actuación asciende a un millón de euros, que financiarán a partes iguales el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo. Para ello tendrán que suscribir un convenio. Esta obra, largamente demandada por la comunidad educativa, tiene un plazo de ejecución de seis meses. Desde entonces, diferentes obstáculos han impedido que se lleven a cabo los trabajos.

El último trasladado por la Consejería tiene que ver con las deficiencias detectadas en la reparación de la cubierta, ejecutada meses atrás, como obra previa a la rehabilitación del salón de actos. Como consecuencia de ello se revisó y actualizó el proyecto, que fue remitido al servicio de Supervisión del Principado.

Junto a estas dos obras, en el presupuesto regional se han consignado 617.919 euros para actuaciones de mejora de la eficiencia energética en el IES Alfonso II, que ya han sido licitadas, y 272.735 euros para rehabilitar la fachada del Conservatorio de música. Esta es una obra cuyos trámites se iniciaron hace más de un lustro y que fue licitada pero quedó desierta al no presentarse ninguna empresa.

Educación destinará 125.500 euros a reparaciones en el colegio de Latores. Otras de las obras previstas por la Consejería son las de adecuaciones en los colegios Gesta y El Villar, de Trubia, para abrir escuelinas. Se han reservado 133.173 euros para la primera y 36.919 para la segunda. n