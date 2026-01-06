Oviedo apuesta por mantener el IES Alfonso II como base de la Cabalgata y volverá a contar con caballos

Fue una cabalgata de Reyes Magos con muchas novedades. Las obras en la Escuela de Minas obligaron a trasladar la base al instituto Alfonso II tomando como punto de partida y de conclusión la calle Santa Susana. El resultado de estas modificaciones ha sido sumamente satisfactorio para el Ayuntamiento y la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, quiere volver a hablar con la consejería de Educación para repetir estos planes el próximo año. «Nos gustó mucho el nuevo recorrido; había filas y filas de gente y creíamos que el cruce entre las calles Toreno y Marqués de Pidal iba a ser complicado para los caballos, pero fueron bien». Más de 75.000 personas, según los cálculos de la Policía Local, se echaron a la calle para ver a Melchor, Gaspar y Baltasar subidos en sus carrozas. Fue un récord de asistencia y la edil destacó que los dos caballos accidentados se encuentran en «perfecto estado» tras la caída de la calle Pozos. Un veterinario analizó al milímetro su estado de salud y el año que viene continuará contando con ellos.

Otro de los motivos de Díaz para repetir en el IES Alfonso II es que dirección artística, en manos de Luis Antonio Suárez, está más cómoda en este centro educativo. Así lo constataron durante los días previos con las pruebas de vestuario a las más de 1.800 personas que acompañaron a la comitiva real y también es mayor el espacio para depositar los diferentes materiales necesarios para la gran tarde. «Este es un centro de operaciones fantástico y las carrozas de los Reyes Magos partieron de la calle Patricia Urquiola».

En la balanza de aciertos de la jornada, considera Díaz, está el adelanto de la cabalgata. El inicio se programó en los últimos años a las seis y media de la tarde; sin embargo, este año comenzó a las cinco. Una hora y media antes. La edil de Festejos tomó esta decisión por culpa de los pronósticos del tiempo que aseguraban que a partir de las siete y media de la tarde golpearía de lleno en Oviedo la borrasca «Francis» y había riesgo de fuertes lluvias e, incluso, nieve. Las previsiones se cumplieron. «Hablamos con Javimo y no se equivocó. Cuando Baltasar estaba entrando en la calle Santa Susana ya de vuelta empezó a llover». Este cambio de horario provocó que la parte inicial del recorrido fuese de día y el cambio también ha gustado el Ayuntamiento. No obstante, todavía no está tomada la decisión de si el año que viene se adelantará o se volverá a la hora tradicional. El Ayuntamiento tiene doce meses para tomar la decisión.

La cabalgata no es la única actividad que organiza el área de Festejos durante la Navidad. También se encarga de la programación en el Campo de San Francisco. La autorización administrativa para la instalación de las diferentes atracciones y la zona de hostelería finalizó ayer tras dos años con el promotor David Famos. Es por ello que el Ayuntamiento tendrá que redactar unas nuevas bases y Díaz quiere aprovechar la ocasión para realizar cambios. «La idea es meter alguna actividad más o cambiar alguna y realizar un espectáculo de luz como el que se llevan a cabo en Torrejón de Ardoz y en Cantabria. El proyecto pasa por ponerlo en marcha por las tardes con música y que por el día se pudiesen ver los diferentes elementos».

Ciudad atractiva y vibrante

De esta forma, se incrementará el número de luces navideñas que llenan las calles de la capital asturiana casi a diario. «En esta Navidad hemos vuelto a demostrar que Oviedo es una ciudad atractiva, vibrante y en plena ebullición. La iluminación, que cada año diseñamos con tanto cariño, conformando el modelo Oviedo se ha convertido en una seña de identidad que ha contribuido al resurgir del orgullo ovetense», destacó el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta. Por su parte, el área de Economía, con Leticia González al frente, organiza el mercado navideño con un centenar de puestos entre las plazas de Porlier y Catedral y la calle Eusebio González Abascal y que recibieron 400.000 visitas. «Esta iniciativa se está consolidando como uno de los grandes polos de atracción de estas fechas». Además, destacó que está «muy satisfecha con la evolución de Contemplare, que con su cambio de ubicación a Milicias Nacionales ha ganado en visibilidad y comodidad».

También evaluó la programación navideña el concejal de Hostelería, Alfredo García Quintana. Destacó que la elevada afluencia de clientes generó un impacto «muy positivo en la hostelería». «El consumo junto a las comidas y las cenas de grupos han reforzado uno de los periodos más dinámicos del año para el sector». Asimismo, la hotelería también cosechó «altos niveles de ocupación en fechas clave como el puente de diciembre, la Navidad y Año Nuevo».