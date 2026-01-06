La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
La promotora encargada de la expansión de Ciudad Naranco comenzará en primavera la edificación de 150 pisos que se añaden a las 300 del Principado
Las Campas antes que barrio fue la sede del colegio Juan Rodríguez Muñiz. Las obras de construcción comenzaron en 1975 y su objetivo era atender las necesidades del alumnado de las zonas rurales del Naranco más próximas a barrios populosos como La Argañosa, Vallobín, Fuente de la Plata o Las Mazas. Tuvo que pasar casi un cuarto de siglo hasta que acogió a sus primeros inquilinos. La promoción inmobiliaria cogió un ritmo frenético, pero todo se frenó con la crisis económica de la pasada década.
Ahora, el barrio volverá a crecer. Lo hará con 450 viviendas. De ellas, 300 las construirá el Principado tras la cesión de las parcelas por parte del Ayuntamiento y estarán destinadas a jóvenes que las alquilarán con un precio asequible. Las 150 restantes las hará la promotora Fomex, la misma que desde hace casi un año se encarga de la expansión de Ciudad Naranco.
La parcela se encuentra al lado de la calle José Vélez Abascal y se espera que las obras de la primera fase comiencen en la primavera. «En total, se harán cuatro portales y los dos primeros albergarán 51 pisos que ya estamos precomercializando», detalló José Manuel Vega, apoderado de la empresa Fomex.
La construcción será una innovación en Oviedo porque se planea apostar por el método industrializado en colaboración con el grupo Masaveu. «Este tipo de edificación es más rápida». Vega espera que la segunda fase hasta completar los 150 pisos no tarde en comenzar. Se quiere que las obras se hagan de forma paralela. n
Suscríbete para seguir leyendo
- El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo
- Oviedo dará 'margen' para que los ciudadanos se adapten a la Zona de Bajas Emisiones: todas las claves sobre la medida
- Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
- Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre
- Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
- Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias
- La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas
- ¿Dónde están los pisos más caros y más baratos de Oviedo? Junto al HUCA están las viviendas que más se encarecieron de toda la ciudad