La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)

Las Campas antes que barrio fue la sede del colegio Juan Rodríguez Muñiz. Las obras de construcción comenzaron en 1975 y su objetivo era atender las necesidades del alumnado de las zonas rurales del Naranco más próximas a barrios populosos como La Argañosa, Vallobín, Fuente de la Plata o Las Mazas. Tuvo que pasar casi un cuarto de siglo hasta que acogió a sus primeros inquilinos. La promoción inmobiliaria cogió un ritmo frenético, pero todo se frenó con la crisis económica de la pasada década.

Ahora, el barrio volverá a crecer. Lo hará con 450 viviendas. De ellas, 300 las construirá el Principado tras la cesión de las parcelas por parte del Ayuntamiento y estarán destinadas a jóvenes que las alquilarán con un precio asequible. Las 150 restantes las hará la promotora Fomex, la misma que desde hace casi un año se encarga de la expansión de Ciudad Naranco.

La parcela se encuentra al lado de la calle José Vélez Abascal y se espera que las obras de la primera fase comiencen en la primavera. «En total, se harán cuatro portales y los dos primeros albergarán 51 pisos que ya estamos precomercializando», detalló José Manuel Vega, apoderado de la empresa Fomex.

La construcción será una innovación en Oviedo porque se planea apostar por el método industrializado en colaboración con el grupo Masaveu. «Este tipo de edificación es más rápida». Vega espera que la segunda fase hasta completar los 150 pisos no tarde en comenzar. Se quiere que las obras se hagan de forma paralela. n