La Agencia de Salud centrará el debata del primer Pleno del año de Oviedo

El salón de plenos del Ayuntamiento albergará, a partir de las diez de la mañana de este jueves, la primera reunión del año de los veintisiete ediles de la Corporación. La tradición manda que la sesión tenga lugar el primer martes de mes, pero al caer festivo por el Día de Reyes, se decidió retrasar la sesión a hoy. La Agencia de Salud Pública centrará buena parte del debate. El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo llevará un ruego para pedir la máxima colaboración con otras instituciones para lograr este objetivo.

También Gaspar Llamazares preguntará al equipo sobre qué lugar es el mejor para su instalación. En los últimos días, el equipo de gobierno decidió ampliar el abanico de opciones para hacerse con esta sede y puso encima de la mesa 3.000 metros cuadrados en el edificio Calatrava. El espacio, situado en la planta superior de las tres con las que cuenta el antiguo centro comercial de Buenavista, ha sido ya ofrecido a la Consejería de Salud como alternativa, sin descartar definitivamente la propuesta inicial del castillo de la fábrica de armas de La Vega.

Otro de los temas del orden del día será la reforma de las piscinas del parque del Oeste, que cuentan con un respaldo económico de 2,7 millones de euros a través de ayudas europeas para financiar unas obras que ascienden a 3,2 millones, y la reinstalación de la obra escultórica de Fernando Alba. Ambos puntos serán protagonizados por los concejales socialistas Natalia Sánchez Santa Bárbara y Javier Ballina, respectivamente. También habrá tiempo para las preguntas orales.