El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados

El Ayuntamiento de Oviedo recibió este miércoles a los jóvenes participantes en la nueva edición de los Contratos Formativos para la Adquisición de la Práctica Profesional Adecuada al Nivel de Estudios, un programa que permitirá que personas recién tituladas adquieran experiencia laboral en el ámbito municipal durante los próximos doce meses.

La iniciativa contempla la contratación de más de una veintena de personas por un periodo de un año y está dirigida a menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El objetivo es reforzar sus competencias técnicas y prácticas y favorecer su acceso al mercado laboral mediante una primera experiencia profesional.

El programa cuenta con una dotación total de 1.079.637 euros, de los cuales 341.758 euros son aportados por el Ayuntamiento, mientras que el resto procede de la cofinanciación del Servicio Público de Empleo Estatal, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Fondo Social Europeo Plus.

Varios puestos

Durante el desarrollo del contrato, las personas seleccionadas desempeñarán su labor en distintos servicios municipales. Entre ellos están la Oficina Presupuestaria, Contabilidad, Tesorería, Estadística, Participación, Recaudación, Licencias, Servicios Sociales, Educación, Promoción Económica, Empleo, Informática, Parques y Jardines, Cultura y Planeamiento, combinando formación con la práctica profesional en un entorno laboral real.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, destacó que estos contratos formativos «suponen una oportunidad real para que jóvenes recién titulados adquieran experiencia y seguridad en un entorno profesional». Según González, «la experiencia permite aplicar los conocimientos adquiridos en distintos departamentos municipales, reforzando competencias y mejorando la empleabilidad».