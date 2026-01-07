La Cámara de Comercio de Oviedo entrega su Medalla de Oro a Margarita Robles por el desbloqueo de La Vega y la Fábrica de Armas

La Cámara de Comercio de Oviedo hará entrega el próximo 30 de enero de su Medalla de Oro a la ministra de Defensa, Margarita Robles, una distinción acordada en 2024 para reconocer su papel decisivo en el desbloqueo de las negociaciones sobre los terrenos de La Vega y la antigua Fábrica de Armas, dos operaciones estratégicas que han marcado el desarrollo urbano, la atracción de inversiones y el impulso económico del concejo. El acto institucional se celebrará a las 11.00 horas en la sede de la entidad cameral en Oviedo.

Se trata de la máxima distinción que concede la Cámara y que fue aprobada en reconocimiento a la implicación de la ministra, al frente del Ministerio de Defensa desde 2018, en el avance de procesos de negociación especialmente complejos entre administraciones públicas y agentes privados. La entrega estaba inicialmente prevista para finales de 2024, pero tuvo que ser aplazada como consecuencia de la DANA, lo que obligó a reajustar las agendas institucionales.

La Cámara valora de forma especial el desbloqueo de la negociación para la reordenación de los terrenos de La Vega, un enclave de gran relevancia histórica y estratégica cuya transformación llevaba años encallada. La intervención del Ministerio de Defensa permitió avanzar en un acuerdo que abre la puerta a la regeneración urbana de este espacio y a nuevos usos con impacto económico y social para la ciudad. Asimismo, se destaca la labor desarrollada en la negociación de los terrenos de la antigua Fábrica de Armas, un proceso que ha favorecido la atracción de inversiones y el impulso del empleo y la actividad económica en Trubia.

Desde la institución cameral se subraya la apuesta por la industria de la defensa como un sector estratégico para Asturias, al considerar que reúne las condiciones para convertirse en un motor de crecimiento sostenible. La Cámara defiende que se trata de una industria viable por la existencia de empresas y talento especializado, coherente con la tradición industrial de la región y con una elevada capacidad para generar empleo de calidad vinculado a la innovación y al desarrollo tecnológico.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, subrayó que “impulsar la defensa supone garantizar que Asturias tenga un papel destacado en las cadenas de valor más competitivas e innovadoras de Europa”, en un contexto marcado por el refuerzo de la autonomía estratégica de la Unión Europea.

Con la concesión de la Medalla de Oro, la Cámara de Comercio de Oviedo reafirma su compromiso de reconocer trayectorias y actuaciones que contribuyen de forma decisiva al progreso socioeconómico y urbanístico de la región, como expresión de gratitud institucional hacia quienes, desde la responsabilidad pública, favorecen el desarrollo sostenible y la colaboración público-privada en beneficio del conjunto de la sociedad.