El Centro Asturiano de Oviedo pide ayuda a sus socios para los preparativos del centenario

El Centro Asturiano acaba de emprender su nonagésimo noveno año de vida. En 2027 celebrarán su centenario. Una efeméride que no quieren pasar por alto. La presidencia de Gerardo Martínez Quesada está preparando un «gran evento» y piden la ayuda a todos los socios. «Queremos que todos nos sintamos parte de las celebraciones y necesitamos vuestra ayuda porque queremos que las exposiciones, actos y publicaciones reflejen la historia personal de quienes habéis construido el club de Campo día a día», resalta el equipo directivo en un comunicado.

Es por ello que piden, sobre todo a los más veteranos, que les entreguen «fotografías, vídeos, documentos postales, cartas, objetos, testimonios o cualquier memoria que haya pasado de mano en mano, de familia en familia y que hoy puedan iluminar estos cien años de vida». Esta documentación será solo un préstamo. No se quieren quedar con ella. «Queremos digitalizar estos documentos para preservarlos y mostrarlos con el respeto y el orgullo que se merecen porque este siglo también es vuestro porque tenéis mucho que celebrar».

La presidencia lleva varios meses dando pasos para preparar las actuaciones. Ya ha formado una comisión liderada por Nuria Álvarez de la Vallina para organizar la programación y, entre las propuestas que ya hay encima de la mesa, es invitar al Felipe VI a visitar las instalaciones. Ya lo ha hecho en dos ocasiones y siendo Príncipe de Asturias aceptó la invitación a ser presidente de honor. Un cargo que sigue ostentando siendo monarca y se espera que vuelva a acudir a las instalaciones del club de campo para conmemorar este centenario.

La historia del Centro Asturiano se comenzó a construir en La Habana. Corría 1926 cuando los asturianos emigrados tomaron la decisión de crear una delegación en Oviedo. Los cerca de 60.000 socios apoyan las gestiones y viven intensamente los avatares que durante 1927 se producen hasta culminar en la compra de los terrenos en el monte Naranco, hoy su sede.