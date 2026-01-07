IU y PSOE defienden el Kuivi como "una palanca fundamental" para transformar Oviedo

Los grupos de izquierda que hacen oposición al equipo de Gobierno de Alfredo Canteli se pusieron este miércoles de acuerdo para defender el proyecto Kuivi Almacenes "como palanca fundamental" para transformar Oviedo y como "motor" de la creación de un "barrio cultural" en la zona de Almacenes Industriales, en Ciudad Naranco. Los gestores del Kuivi tienen hasta el día 14 para presentar sus alegaciones ante el Ayuntamiento e intentar revocar la orden de cierre tras confirmarse una orden municipal derivada de «un cambio de criterio técnico sobre la licencia» con la que venía funcionando.

En esta decisión tuvo mucho que ver una denuncia de Vox, que exigió el cierre inmediato del centro cultural, recordando que la licencia concedida tenía carácter provisional y estaba limitada a un centro de exposiciones artísticas y culturales. Su portavoz, Sonsoles Peralta, sostuvo que se han producido actuaciones en directo, instalación de terrazas y carpas, así como denuncias vecinales por ruidos, lo que a su juicio supone un incumplimiento de las condiciones de la autorización. "La cultura no solo mejora la calidad de vida de la ciudadanía, sino que también puede generar actividad económica y oportunidades para el municipio", sostiene el concejal socialista Javier Ballina.

En este sentido, Ballina reafirma su apoyo a la creación de un barrio cultural en Ciudad Naranco y en la zona de los antiguos almacenes industriales, “un espacio llamado a concentrar iniciativas creativas que actualmente no encuentran lugar para desarrollarse en la ciudad”. Los socialistas consideran que "el Kuivi es una pieza clave dentro de esta estrategia” y destacan el proyecto "como la punta de lanza de un conjunto de iniciativas culturales, tanto públicas como privadas, que pueden contribuir decisivamente a la revitalización de la zona". El grupo municipal socialista le reclama al equipo de gobierno "una respuesta ágil y clara" en relación con el Kuivi, "confiando en que se adopten las medidas necesarias para garantizar su continuidad dentro del marco legal".

Regeneración de espacios degradados

Izquierda Unida se mantiene en la misma línea. "Creemos que el Kuivi es una pieza clave en la regeneración cultural de Oviedo y un ejemplo de cómo la cultura puede transformar espacios degradados y generar vida en los barrios”, señala el portavoz del grupo municipal, Gaspar Llamazares. “Reiteramos nuestra defensa de este proyecto como parte esencial del desarrollo cultural de Oviedo y pedimos al equipo de Gobierno que lo apoye activamente dentro del marco del Plan Estratégico Cultural de Oviedo (PECO), porque su impulso es también un paso adelante en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura”, añade Llamazares, que ha registrado una proposición para que este asunto sea debatido en el Pleno de este jueves.