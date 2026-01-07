El Mercado de Navidad de Oviedo supera los 400.000 visitantes y se consolida como "uno de los más grandes de España"

La séptima edición del Mercado de Navidad, organizado por el Ayuntamiento de Oviedo, finalizó este martes y el balance que realizan los responsables es muy positivo. Más de 400.000 visitantes se acercaron a ver las 107 casetas desplegadas en la plaza de Alfonso II El Casto, la plaza Porlier y las calles Eusebio González Abascal y Mendizábal. Además, el buen hacer durante todos estos años, está convirtiendo al mercadillo ovetense en un referente a nivel nacional.

"El Mercado de Navidad, uno de los más grandes de España, es ya una cita imprescindible en el calendario ovetense, que nos permite apoyar a artesanos, pequeños comercios y hostelería, al tiempo que ofrecemos a las familias un espacio para disfrutar de la ciudad en unas fechas muy especiales", aseguró Leticia González, concejala de Economía, haciendo un balance de la última edición, después de escuchar las opiniones de los vendedores.

El Ayuntamiento destaca que el mercado ha ofrecido una experiencia integral que ha combinado paseo, compras y ocio, con una amplia oferta de casetas dedicadas a la artesanía, productos y regalos navideños, así como una notable presencia de dulces tradicionales y propuestas de hostelería en un entorno singular. A esta vertiente comercial se ha sumado una programación paralela con actividades infantiles gratuitas durante toda la campaña, actuaciones musicales y coros navideños, el concierto popular “Todos a Cantar” y propuestas especiales como “Jazz en Navidad”.