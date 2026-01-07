Oviedo amanece con la magia de Oriente: "En mi casa entraron por la ventana", explica feliz la pequeña Sofía Martín

Dice Sofía Martín, que tiene cinco años, que su madre se levantó por la noche, después de la cabalgata, y que vio a los Reyes Magos colocando los regalos junto al árbol de Navidad que tienen en casa, que incluso les hizo una foto y que se la enseñó por la mañana, cuando se levantó para abrir todos los paquetes que había a su nombre. Como otros niños ovetenses, a Sofía le costó dormirse a causa de los nervios y se levantó temprano para disfrutar de los juguetes llegados de Oriente. "Entraron por la ventana y me han traído maquillaje, el supermercado de Bluey, cuentos y este bebé llorón", explica mientras muestra el muñeco que ha sacado a la calle para lucirlo.

Sofía Martín. / Mario Canteli

Es cierto que cada vez se ven menos niños por la calle el día de Reyes, el frío ayer fue intenso y tampoco fue un aliado, pero algunos sacaron sus juguetes para disfrutar de ellos antes de volver de nuevo al colegio tras las vacaciones. Es el caso de Guillermo, Jaime y Fernando Segura, tres hermanos futboleros a los que los Reyes surtieron de regalos. "Nos han traído la equipación del Real Madrid, unas botas de fútbol, muchas cosas de Real Oviedo, a la mascota del equipo", asegura Fernando, el más pequeño, mientras enseña el peluche de "Garra". El Rey que más le gusta a Guillermo es Melchor y sus dos hermanos se decantan por Gaspar. "Hemos sido buenos y por eso nos han traído tanto", señala Jaime.

Guillermo, Jaime y Fernando Segura, en el Campo San Francisco. / Mario Canteli

Las hermanas Julieta y Frida Suárez, de doce y seis años respectivamente, también se han portado bien y por eso han recibido muchos regalos. "Yo escuché ruidos por la noche y vi la corona de uno de los Reyes", dice la pequeña Frida emocionada mientras enumera la lista de regalos. "Nos han traído ropa para esquiar, un muñeco de Stitch, cosas para hacer manualidades... Y para que descansasen les dejamos tres vasos de leche y panettone", explica la niña. Los Reyes también se han portado bien con Gregory Camejo, que ayer salió a jugar al Campo San Francisco. "Cuando me desperté tenía una bici, raquetas de tenis, una pistola y un coche teledirigido", asegura el pequeño de ocho años.