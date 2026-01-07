Oviedo Filarmonía suspende su ensayo en el Auditorio Príncipe Felipe por las bajas temperaturas

La orquesta sinfónica de Oviedo, Oviedo Filarmonía, se ha visto obligada a suspender el ensayo programado hoy en el Auditorio Príncipe Felipe, a las 10.00 horas, para la gala lírica del tenor Plácido Domingo el sábado 10 de enero. Los músicos renunciaron a ensayar dada la baja temperatura, 15 grados en el escenario, según fuentes de la orquesta, que aseguran que los problemas con la calefacción del edificio vienen de atrás, que han afectado también a la Orquesta Sinfónica del Principado, la OSPA, y a actuaciones del ciclo de Conciertos del Auditorio y que los responsables municipales han sido informados repetidamente de la situación.

La gerente de Oviedo Filarmonía, la OFIL, María Riera, advirtió esta mañana de que las deficiencias con la climatización del Auditorio pueden hacer peligrar la programación del Auditorio, dado que no se trata solo de una cuestión de comodidad de los músicos. El frío, explica, perjudica la voz de los cantantes, aunque los músicos se abriguen sus manos deben estar liberadas y se hace difícil el manejo de los instrumentos y por si fuera poco también afecta a la afinación y el comportamiento de los instrumentos, especialmente en las maderas, que se dilatan y contraen con las temperaturas.

La temperatura mínima a la que debe mantenerse el lugar de ensayos y de conciertos de Oviedo Filarmonía, y de las orquestas en general, está regulada por convenio y debe ser superior a los 17 grados. Esta mañana no superaba los 15. María Riera lamenta que los responsables municipales no se aseguraran, tras el parón de las Navidades, del buen funcionamiento del sistema de calefacción de un edificio que, por sus dimensiones y su estructura, es difícil de caldear.

El ensayo de hoy era solo con los músicos de la OFIL pero mañana por la tarde la orquesta debe ensayar con el tenor Plácido Domingo, con la soprano Sabina Puértolas y el tenor Ismael Jordi, que también participan en la gala lírica que el sábado dirigirá Oliver Díaz en el Auditorio.

María Riera indicó que recientemente la OSPA tuvo un problema similar con la calefacción. Entonces se recurrió a calefactores industriales que suplieron el sistema de calefacción del edificio. El pasado 2 de diciembre, la soprano Emőke Baráth y el contratenor Carlo Vistoli, solistas en el concierto de “Le Concert d'Astrée”, tuvieron ques subir al escenario con sus abrigos, que solo se quitaban al salir a cantar. En los ensayos de “El Mesías” de la Fundación Princesa de Asturias los músicos de la OFIL también tuvieron que tocar con sus abrigos puestos.

La gerente de la OFIL respalda a los músicos de la orquesta y asegura que su buena disposición está probada, pero lamenta que los responsables municipales no den solución a un problema del que están informados desde hace tiempo, más aún cuando el Ayuntamiento de Oviedo aspira a hacer de la ciudad la Capital Europea de la Cultura.

El Ayuntamiento de Oviedo tiene pendiente de contratación los servicios de mantenimiento de las instalaciones técnicas de los edificios municipales de Buenavista y el Auditorio Príncipe Felipe, que incluye la reparación, mantenimiento y puesta a punto de la calefacción. El plazo de presentación de ofertas acabó el 9 de diciembre y se presentaron cinco empresas. La propuesta de adjudicación se llevará mañana, junto a otros asuntos, a la mesa de contratación convocada con carácter extraordinario.