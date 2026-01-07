La plataforma en defensa de La Malatería de Oviedo confía en que las obras en el edificio comiencen este año

La plataforma creada en Oviedo para preservar el valor histórico y darle un nuevo uso al edificio de La Malatería confía en que las en el inmueble comiencen este mismo año. Después de 15 años de abandono, el plan pasa por habilitar en La Malatería al menos 30 viviendas de propiedad pública destinadas íntegramente al alquiler asequible, con un centro polivalente y varios espacios para hacer comunidad. "Estamos aquí para celebrar que las cosas marchan bien y no para protestar como hicimos otras veces. Tanto el Principado como el Ayuntamiento están por la labor de arrancar rápido con el proyecto y lo más seguro es que los trabajos empiecen este 2026", señala Ezequiel Echaniz, el portavoz de la plataforma.

Los miembros del colectivo que apoya la conservación de La Malatería se reunieron ayer en el edificio para celebrar un encuentro con la prensa y mostrar su agradecimiento a todos aquellos que apoyaron su cruzada. "Tanto los medios de comunicación como los comerciantes de la zona han sido importantísimos para que se nos hiciese caso y para conseguir que este edificio emblemático no se derribase. Las instituciones también están cumpliendo ahora con su parte", dice Echaniz. "Cuando oímos que iban a La Malatería, los vecinos del barrio hicimos una asamblea aquí delante y a partir de ahí creamos una plataforma. Empezamos a negociar con el Ayuntamiento y con la consejería de Vivienda, fuimos ganando fuerza y hemos llegado a a que se hayan conjugado las estrellas en buena dirección", añade el portavoz de la plataforma.

El proyecto

El plan para construir viviendas en el edificio de La Malatería ya está plasmado en papel. El proyecto “Dame tira”, obra de un joven equipo de arquitectos asturianos, resultó vencedor del concurso Europan 18, una de las citas europeas más prestigiosas para profesionales emergentes del urbanismo.

La propuesta ganadora, firmada por los arquitectos Jordi Juanola, María Fernández Herrero, Juan Burgos y Antonio Burgos, integrantes de un estudio con sede en Siero, será ahora la referencia desde la que trabajar de manera conjunta con la Dirección General de Vivienda en la redacción definitiva del proyecto, prevista para el primer semestre de 2026.

Además del uso residencial, una de las grandes apuestas de Dame tira es la creación de un centro polivalente con capacidad para unas 70 personas, concebido como un corazón social para el barrio. Este espacio aspira a convertirse en un punto de encuentro activo, destinado a talleres, reuniones, actividades de cuidados y propuestas de vida comunitaria que aporten dinamismo al entorno.