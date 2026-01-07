El PSOE propondrá "blindar" el recinto ferial de La Florida como un espacio de gestión pública enfocado a la ciudadanía de Oviedo y al Camino de Santiago
"Año y medio después seguimos exactamente igual, sin un plan definido y con un espacio público infrautilizado", lamentó Carlos Fernández Llaneza
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo llevará al Pleno de este jueves una moción de urgencia para "blindar" el recinto de La Florida como un espacio de uso y gestión pública, orientado a atender las necesidades ciudadanas y a poner en valor su posición estratégica en el entorno del Camino Primitivo de Santiago. "Ante los rumores de una decisión a intereses privados, creemos que ha llegado el momento de nuevo de defender el interés general y de dar una oportunidad al equipo de gobierno para que recapacite", señaló el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza.
El PSOE sostiene que, desde que en 2021 el alcalde anunciara el recinto como una infraestructura clave para la ciudad, la gestión ha estado marcada por un vaivén de anuncios, cambios de nombre y propuestas sin un proyecto definido. Según los socialistas, las obras fueron recepcionadas en enero de 2023 por un importe cercano a los 913.000 euros pese a estar inacabadas y a las objeciones planteadas por la CUOTA y la Consejería de Cultura.
Desde entonces, añaden, se han sucedido anuncios sobre posibles usos —recinto ferial, aparcamiento, espacio para fiestas, grandes espectáculos o equipamiento multiusos— sin que ninguno haya llegado a concretarse, lo que mantiene la indefinición sobre el futuro del espacio. "Año y medio después seguimos exactamente igual, sin un plan definido y con un espacio público infrautilizado", lamentó Fernández Llaneza.
