El tirón turístico de Oviedo permite a la Catedral marcar un récord de visitas (y el dinero recaudado se invertirá en mejoras)

Las visitas en la Catedral van de récord en récord. La "Sancta Ovetensis" cerró el año superando la barrera de los 150.000 tiques, detalló el deán, Benito Gallego. La mejor época del año es la veraniega, aunque la cifra cayó durante los últimos compases del año. "La mayoría de las personas que acceden son gente de fuera y nos vemos beneficiados de los buenos datos turísticos que tiene la capital asturiana". De esta forma, el templo continúa por la senda de crecimiento iniciada en 2022 tras la caída por el cierre decretado durante la pandemia para evitar la expansión de la covid-19. Ese año vendieron 111.400 entradas creciendo en 2023 hasta las 131.160 y en 2024, 146.700. Y qué hace el Cabildo con el dinero que recaudado. Invertirlo en mejoras. Gallego siempre insiste en que este edificio necesita labores de mantenimiento. No se pueden parar de hacer mejoras para evitar que los problemas vayan a más. Es por ello que el año ha estado repleto de andamios.

Más luminosidad, reposición de piezas perdidas y una limpieza en profundidad. Este fue el resultado de la rehabilitación de los dos retablos laterales de la capilla del Rey Casto acometida por el restaurador Pablo Klet durante los primeros compases del año. Aprovechando la actuación, también intervino en la imagen de la Virgen de la leche, que fue policromada en el siglo XVII y que se encuentra en la portada tardogótica del crucero norte. Es decir, la parte que separa a la capilla del rey Casto del resto de la Sancta Ovetensis.

Un cambio radical supuso la intervención en el señor de la Catedral, ubicada a la derecha del altar mayor. Se trata de la imagen que deben visitar los peregrinos antes de comenzar la ruta primitiva porque quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y olvida al Señor. Las labores fueron realizadas por los restauradores Chus Puras y Emilia Fernández permitiendo que la túnica recuperase su azul original y su sutil decoración con hojas de hiedra. Mientras tanto, el manto vuelve a ser rojo, el orbe está presidido de nuevo por la cruz y se pueden apreciar los grabados de origen flamenco y las letras en árabe. Además, hasta el año pasado su origen era desconocido. Se tata de una escultura trecentista, de entre el siglo XIV y el siglo siguiente, y está vinculada a las primeras estructuras de la fábrica gótica". De igual forma, la intervención en los tejados es continua para evitar que se llenen de verdín y recientemente se actuó en las baldosas de la nave central que corrían riesgo de romperse.

A pesar de todo este esfuerzo económico que hace el Cabildo, es necesaria la colaboración de las administraciones. Una de las necesidades más acuciantes es la restauración de las vidrieras del sur y del crucero para evitar la entrada de agua y que esta siga afectando a la Sancta Ovetensis. Es la única obra que queda por acometer del plan director de la Catedral. Sin embargo, no hay visos de que se ejecute. Los trabajos dependen del gobierno de Pedro Sánchez y la falta de Presupuestos Generales del Estado impide realizar esta inversión. Además, el proyecto en la que se detalla la intervención tiene más de una década y cifra en 357.820 euros la intervención, pero se ha quedado obsoleto. El gasto se espera mucho mayor por culpa del aumento de los problemas con el paso del tiempo y el encarecimiento de los materiales de construcción.

Mientras tanto, la consejería de Cultura ya planea una nueva licitación para el arreglo de la cripta de Santa Leocadia. Presenta humedades y filtraciones de agua de lluvia que conviene resolver urgentemente. La licitación se sacó a concurso en junio, pero ninguna empresa se interesó por el proceso quedando desierto.