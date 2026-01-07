Vox señala la "ineficacia" de los Puntos Violeta en Oviedo y pide sustituirlos por espacios de Seguridad

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo presentará en el Pleno una moción de urgencia para eliminar los Puntos Violeta/Respeto previstos por el Ayuntamiento en los eventos festivos que se desarrollan en la ciudad, como San Mateo o San Juan. El objetivo que quiere alcanzar el grupo con esta propuesta es que "sean realmente útiles para toda la ciudadanía, con independencia de su sexo, edad u origen, y sin convertir la seguridad en un instrumento de propaganda ideológica".

"No han demostrado eficacia alguna en la reducción de las agresiones sexuales y se han convertido en meros altavoces del feminismo radical y de la llamada ideología de género. Mientras se dedican recursos públicos a estructuras ideologizadas, se deja en un segundo plano la labor de quienes de verdad garantizan la seguridad en nuestras calles: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local", señaló Sonsoles Peralta. La portavoz de la formación conservadora también aprovechó parar recordar que los Puntos Violeta son "discriminatorios" porque "centran la atención únicamente en un tipo de violencia y en un solo perfil de víctima".

La propuesta que presentarán este jueves defiende la implantación de Puntos de Información y Seguridad integrados en los dispositivos oficiales de las fiestas. El planteamiento subraya la necesidad de reforzar los medios policiales, mejorar la coordinación operativa y establecer protocolos claros como vía principal para garantizar la seguridad ciudadana, frente a iniciativas que, según Vox, no resultan eficaces ni en la prevención de la violencia ni en la protección real de las posibles víctimas.