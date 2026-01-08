El Auditorio de Oviedo volverá a tener servicio de mantenimiento después de diez meses y tras los problemas de calefacción

El Auditorio Príncipe Felipe volverá a tener servicio de mantenimiento en los próximos días y permitirá la puesta a punto del servicio de calefacción. La mesa de contratación, presidida por Mario Arias, propuso en la mañana de ayer a la empresa Vareser 96 realizar el servicio de reparación y mantenimiento de las instalaciones contra incendios así como la revisión de los equipos detectores de gas, las bombas, las válvulas, los grifos y los contenedores de metal. También se encargarán de los diferentes equipos eléctricos, los grupos de refrigeración y el sistema de climatización.

Precisamente, la orquesta sinfónica Oviedo Filarmonía se vio el martes obligada a suspender el ensayo preparatorio para la gala lírica del tenor Plácido Domingo por las bajas temperaturas. Había 15 grados en el escenario y el convenio establece que debe ser por encima de los 17. Un hecho que el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, achacó ayer a un «contratiempo por distintas circunstancias que no se habían dado nunca».

El Auditorio estuvo tres días consecutivos cerrado por culpa de la Navidad. El sábado tuvo lugar el exitoso concierto de Ara Malikian al que acudió el Alcalde, Alfredo Canteli. Después, las instalaciones estuvieron sin actividad hasta la mañana del miércoles. A esta situación, se suman las bajas temperaturas que dejó el temporal «Francis» en la capital asturiana que acabó tiñendo de blanco el monte Naranco. «Estas circunstancias nos ha dificultado alcanzar en poco tiempo las condiciones técnicas adecuadas para el ensayo de la orquesta». Además, descartó, que exista algún problema técnico. «El servicio de climatización funciona perfectamente y los trabajadores de Patrimonio ya han hecho revisado la inspección». En este sentido, el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, destacó que el contrato de mantenimiento finalizó en marzo de 2025 y el proceso de tramitación del nuevo contrato se dilató en el tiempo para incluir también el Palacio de Congresos Exposiciones.

Ahora, falta que la junta de gobierno ratifique el acuerdo de la mesa de contratación para que los trabajadores de la empresa Vareser 96 empiecen a trabajar en ambas instalaciones municipales resolviéndose los problemas de calefacción que se vienen dando durante los últimos tiempos y que también han afectado a la OSPA y las actuaciones del ciclo de Conciertos del Auditorio.