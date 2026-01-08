El Auditorio de Oviedo volverá a tener servicio de mantenimiento después de diez meses y tras los problemas de calefacción
El Ayuntamiento achaca a un «contratiempo» la baja temperatura en las instalaciones culturales que obligó a suspender el ensayo de Oviedo Filarmonía
El Auditorio Príncipe Felipe volverá a tener servicio de mantenimiento en los próximos días y permitirá la puesta a punto del servicio de calefacción. La mesa de contratación, presidida por Mario Arias, propuso en la mañana de ayer a la empresa Vareser 96 realizar el servicio de reparación y mantenimiento de las instalaciones contra incendios así como la revisión de los equipos detectores de gas, las bombas, las válvulas, los grifos y los contenedores de metal. También se encargarán de los diferentes equipos eléctricos, los grupos de refrigeración y el sistema de climatización.
Precisamente, la orquesta sinfónica Oviedo Filarmonía se vio el martes obligada a suspender el ensayo preparatorio para la gala lírica del tenor Plácido Domingo por las bajas temperaturas. Había 15 grados en el escenario y el convenio establece que debe ser por encima de los 17. Un hecho que el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, achacó ayer a un «contratiempo por distintas circunstancias que no se habían dado nunca».
El Auditorio estuvo tres días consecutivos cerrado por culpa de la Navidad. El sábado tuvo lugar el exitoso concierto de Ara Malikian al que acudió el Alcalde, Alfredo Canteli. Después, las instalaciones estuvieron sin actividad hasta la mañana del miércoles. A esta situación, se suman las bajas temperaturas que dejó el temporal «Francis» en la capital asturiana que acabó tiñendo de blanco el monte Naranco. «Estas circunstancias nos ha dificultado alcanzar en poco tiempo las condiciones técnicas adecuadas para el ensayo de la orquesta». Además, descartó, que exista algún problema técnico. «El servicio de climatización funciona perfectamente y los trabajadores de Patrimonio ya han hecho revisado la inspección». En este sentido, el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, destacó que el contrato de mantenimiento finalizó en marzo de 2025 y el proceso de tramitación del nuevo contrato se dilató en el tiempo para incluir también el Palacio de Congresos Exposiciones.
Ahora, falta que la junta de gobierno ratifique el acuerdo de la mesa de contratación para que los trabajadores de la empresa Vareser 96 empiecen a trabajar en ambas instalaciones municipales resolviéndose los problemas de calefacción que se vienen dando durante los últimos tiempos y que también han afectado a la OSPA y las actuaciones del ciclo de Conciertos del Auditorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo
- Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre
- Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
- Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias
- ¿Dónde están los pisos más caros y más baratos de Oviedo? Junto al HUCA están las viviendas que más se encarecieron de toda la ciudad
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados