El Ayuntamiento de Oviedo da otro paso vital para que la Alfonso X el Sabio inicie en septiembre sus clases en el Calatrava
El Ayuntamiento y la Universidad privada certifican el alquiler de 14.000 metros del antiguo centro comercial, donde este mes comenzarán las obras
La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ya tiene a su disposición la planta intermedia del antiguo centro comercial del Calatrava. La junta de gobierno adjudicó ayer el contrato de arrendamiento de los 23 locales que hasta 2019 fueron tiendas, restaurantes y otro tipo de negocios y que se convertirán en aulas durante los próximos veinte años. Esta operación conlleva el ingreso de 6,3 millones en las arcas municipales por la utilización del espacio hasta 2046; es decir, la institución privada abonará un canon de 314.600 euros anuales por el alquiler de 14.000 metros cuadrados. De ellos, 9.400 serán destinados a espacio docente.
La gestión de este contrato se ha hecho en tiempo récord. Fue a mediados de noviembre cuando el Ayuntamiento sacó a concurso la licitación y la intención de las partes es que este mismo mes comiencen las obras. «Tramitar un proceso de esta complejidad en un tiempo tan exiguo ha supuesto un esfuerzo ímprobo pero sin duda alguna ha merecido la pena porque los vecinos del Cristo-Buenavista no podían comenzar el año con una mejor noticia». Así lo explicó ayer el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, quien añadió que este trabajo permitirá comenzar a lo largo de este mes las obras para el derribo de las paredes y probadores de las tiendas y su conversión en clases. Una inversión que ascenderá a 13 millones de euros y que financiará íntegramente la UAX sin que pueda exigir ninguna compensación o descuento alguno sobre el canon, tal y como consta en la documentación municipal.
La previsión es que los trabajos duren doce meses y se harán por fases. Todo para facilitar el inicio de las clases en septiembre con los grados de Medicina y Enfermería. Arrancarán con cuatrocientos o quinientos alumnos. El resto de estudios universitarios (Odontología y Farmacia) así como los cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health) se irán implantando a lo largo de un proceso que demorará un lustro. Habrá más de tres mil alumnos y el 30% serán extranjeros.
Al mismo tiempo será importante el número de puestos de trabajo que crearán. La Alfonso X prevé empleará a 246 trabajadores repartidos entre 210 profesores y 36 trabajadores no docentes una vez que estén implantados todos los estudios. También se espera que se externalicen los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad generando «empleo en el entorno», detallan en la documentación el Ayuntamiento. De esta forma, la antigua galería comercial tendrá una nueva vida tras seis años cerrada al público.
