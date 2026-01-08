El barrio de Oviedo que se libra de otro de sus edificios en estado de ruina y abandonado
Los operarios finalizan este viernes la demolición de un inmueble en la calle Madreselvas
Nueva fase de demoliciones en la zona del Rayo-Mercadín. La Concejalía de Gestión Urbanística, liderada por Nacho Cuesta, a través de la Oficina de Rehabilitación, sigue adelante con los trabajos de derribo de las viviendas en estado de ruina. Esta misma semana, comenzaron los trabajos para echar abajo la casa ubicada entre los números 10 y 12 de la calle Madreselvas. Durante la jornada del miércoles se realizaron las diferentes labores manuales y los trabajos mecánicos continuaron durante la jornada de ayer. La previsión que maneja el Ayuntamiento es que hoy finalizarán estos trabajos.
Avances que se producen mientras el Consistorio acaba de iniciar el expediente para la expropiación forzosa de 21 parcelas para facilitar la expansión urbanística de una zona degradada. El objetivo es construir 850 viviendas, tal y como aparece reflejado en el plan especial aprobado el 13 de enero de 2017. Solo en las obras de urbanización se invertirán 4,42 millones de euros. Pero para llegar hasta este punto hace falta liberar este suelo que se encuentra al borde de la malla urbana y consta de una serie de viviendas que, en su mayoría, se encuentran en mal estado de conservación.
También existen una serie de tendejones y edificios de tipo de corte industrial. «Todas estas edificaciones son incompatibles con el Plan General de Ordenación por lo que han de ser derribadas y se compensará a los propietarios», tal y como aparece en el texto refundido del ámbito en la que se explica que la junta de compensación actúa desde la prudencia económica debido al alto coste de las expropiaciones.
