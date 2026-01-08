Comienzan las obras de la parada de autobús de Las Caldas

Como se puede comprobar en la fotografía, el Ayuntamiento de Oviedo ya ha iniciado las obras de construcción de una parada del autobús urbano en Las Caldas, junto al aparcamiento del campo de golf de la localidad. Las obras, con un presupuesto 132.000 euros, tienen un plazo de ejecución de dos meses y permitirán a los vehículos de la línea G de TUA, que hasta ahora deja a los viajeros a 800 metros del campo, llegar hasta las inmediaciones del campo de golf. La concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, destaca que la inversión supondrá una mejora, tanto para el servicio de transporte urbano como para el equipamiento deportivo.