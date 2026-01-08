Comienzan las obras de la parada de autobús de Las Caldas
Como se puede comprobar en la fotografía, el Ayuntamiento de Oviedo ya ha iniciado las obras de construcción de una parada del autobús urbano en Las Caldas, junto al aparcamiento del campo de golf de la localidad. Las obras, con un presupuesto 132.000 euros, tienen un plazo de ejecución de dos meses y permitirán a los vehículos de la línea G de TUA, que hasta ahora deja a los viajeros a 800 metros del campo, llegar hasta las inmediaciones del campo de golf. La concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, destaca que la inversión supondrá una mejora, tanto para el servicio de transporte urbano como para el equipamiento deportivo.
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo
- Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre
- Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
- Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias
- ¿Dónde están los pisos más caros y más baratos de Oviedo? Junto al HUCA están las viviendas que más se encarecieron de toda la ciudad
- Muere un hombre tras sufrir una parada cardiaca en el interior de un autobús en Trubia