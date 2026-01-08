El edificio ubicado en el corazón de Oviedo que se subasta por tan solo un euro

La propiedad del edificio andamiado de la calle San Antonio a la altura del número 18 y que hace esquina con Mon vuelve a salir a subasta por tan solo un euro a través del portal Escrapalia Inmuebles. El inmueble fue construido en 1880 y, en la actualidad, se encuentra en un estado de ruina y no se puede acceder a su interior. Consta de una superficie construida de 193 metros cuadrados y tiene un piso a pie de calle más otras cuatro alturas y la bohardilla. El valor de tasación es de 172.860 euros y los interesados deberán entregar un depósito de garantía de 26.000 euros. Además, el valor del IBI es de 484,72 euros y solo se subasta el 86,43% de la titularidad. Las ofertas se pueden entregar hasta el 28 de enero a las 12.30 horas del mediodía.

El Ayuntamiento se interesó hace un tiempo por este emblemático inmueble y que desde hace cuatro años se encuentra andamiado después de desplomarse parte de la fachada. Entre los planes de que se barajó estaba la creación de una nueva oficina de turismo de titularidad municipal y la oficina de vivienda a la que se ha realizado hueco en el Ayuntamiento a través de la entrada de la calle Cimadevilla.

Esta idea fue descartada. La propuesta era adquirir el edificio a través de una dación en pago con los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística. Sin embargo, era imposible cumplir los plazos dados por el Principado. Fue entonces, cuando se optó por destinar esta ayuda a la conversión del bosque del Fulminato en un jardín botánico y la construcción de una senda ciclable del Río Nora. Ambas actuaciones ya están avanzadas, destacaron fuentes municipales.