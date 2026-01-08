El encuentro científico que acogerá Oviedo a finales de mes: abordará los tumores ginecológicos

El Palacio del Conde de Toreno (Plaza de Porlier, 9) acogerá los días 29 y 30 de enero de 2026 el III Foro Norte Tumores Ginecológicos, un encuentro científico que abordará los principales retos actuales en el diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de las pacientes con cáncer ginecológico, desde una perspectiva de género real y transversal.

El Foro, organizado por la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) y con el aval científico del grupo GEICO, reunirá a especialistas de diferentes áreas (oncología médica, ginecología, anatomía patológica y oncología radioterápica) para analizar la evidencia clínica más reciente, compartir experiencias reales y debatir sobre los avances que están transformando la atención a las pacientes.

El programa científico incluye una charla magistral sobre el papel de la inteligencia artificial en el proceso asistencial, a cargo del catedrático Víctor Maojo, director del Grupo de Informática Biomédica de la Universidad Complutense, con un enfoque práctico sobre lo que aporta —y lo que no aporta— la IA en la atención sanitaria. Asimismo, se celebrarán mesas centradas en los tres grandes tumores ginecológicos: ovario, cérvix y endometrio.