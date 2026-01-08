La fuente de la plaza de San Miguel de Oviedo ya luce sus nuevos chorros semiesféricos
La fuente de la plaza de San Miguel ya luce sus nuevos chorros semiesféricos, una actuación que cambiará por completo la fisonomía de este emblemático espacio urbano. La reforma, impulsada por la concejalía de Infraestructuras y con una inversión de 172.000 euros, moderniza el surtidor construido en 1995 mediante la renovación integral del circuito hidráulico. El nuevo sistema, todavía inactivo, apuesta por boquillas de acero inoxidable y latón que generan un flujo de agua más suave y silencioso, cumpliendo la normativa acústica y evitando molestias vecinales. Además, incorpora iluminación led RGB regulable, que permitirá realzar la fuente en fechas señaladas. Con esta intervención, el Ayuntamiento pretende devolver el atractivo visual y la funcionalidad a una fuente que había quedado prácticamente sin presencia desde que se bajó la altura de sus chorros por exceso de ruido.
