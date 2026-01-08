Luis Alfonso de Borbón, nuevo consejero magistral del Cuerpo de la Nobleza de Asturias

Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú acaba de ser nombrado nuevo consejero magistral del Real Cuerpo de la Nobleza de Asturias. Es decir, a partir de ahora presidirá todos los actos institucionales y sociales de la institución después de que así lo acordaran los miembros durante las elecciones celebradas este miércoles en el Real Club Náutico de Salinas. De esta forma, el duque de Anjou continuará con el legado dejado por Francisco de Borbón, duque de Sevilla y grande de España, y primo cuarto de Juan Carlos I. Falleció a finales de mayo y cada otoño viajaba a Oviedo para ponerse al frente del acto de investidura de los nuevos caballeros y damas en una ceremonia que tiene lugar en la capilla del Rey Casto y el hotel de la Reconquista. «Con esta nueva etapa se inicia un camino renovado, guiado por la responsabilidad, el respeto a la tradición y la firme voluntad de preservar y fortalecer los valores que definen a esta institución como una corporación histórica. Todo ello, sin olvidar ni dejar de honrar la memoria de Francisco de Borbón cuya extraordinaria labor y entrega dejaron una huella más que imborrable en esta corporación», subrayaron desde la institución nobiliaria.

Nacido en Madrid y casado con Margarita Vargas, el duque de Anjou es heredero de una de las casas más antiguas y relevantes de Europa. La Casa de Borbón. También es jefe de la Casa de Borbón en Francia. «Creció consciente del legado histórico recibido, entendido no como privilegio, sino como vocación de servicio, compromiso moral y continuidad institucional. Además, se ha formado en los ámbitos académico y empresarial, ha desarrollado su trayectoria con discreción y rigor, manteniendo siempre un firme respeto por la tradición, las instituciones históricas y los valores que sustentan la nobleza europea».

También destacan desde el Cuerpo de la Nobleza que su «presencia constante en actos culturales, sociales y benéficos refleja una concepción moderna de la nobleza, basada en el ejemplo personal, la coherencia y el servicio». «Está profundamente vinculado a España y al Principado de Asturias, su nombramiento como consejero magistral del Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias refuerza aún más ese lazo y simboliza una etapa de continuidad y proyección de futuro", concluyeron.