Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: "Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo"

Masymas cerrará el 10 de enero su supermercado de la calle Naranjo de Bulnes en Ciudad Naranco. "Después de tantos años formando parte del barrio, llega el momento de despedirnos", informa la cadena a través de un comunicado. Fuentes vecinales detallan que esta situación se debe a que la propiedad del local no ha renovado el contrato de alquiler.

Es por ello que el hipermercado se ve obligado a tomar esta medida y ha agradecido a "todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo y que habéis hecho de esta tienda algo más que un supermercado". "Gracias por vuestra confianza, cercanía y cariño; seguimos atendiéndoos en la calle Junquera número 3".

Esta situación indigna a los miembros de la plataforma Activa Ciudad Naranco. "Este es un servicio muy necesario para esa parte del barrio; esperemos que se habilite un supermercado que pueda dar servicio a la gente mayor de esa zona, que será la mayor perjudicada". A esta noticia se suma que Mercadona ha desistido en de sus intenciones de su expansión en Prados de la Fuente porque se centrará en las nuevas instalaciones de Cerdeño. En concreto, el nuevo supermercado se está construyendo frente al Hotel Las Lomas y supondrá una inversión de 6,5 millones de euros. Estará abierto en 2027.