Los usuarios del autobús entre Oviedo y Gijón explotan ante la cancelación "sin aviso" de servicios: "Se ríen de nosotros a la cara"

Decenas de usuarios que se quedaron en tierra en Llamaquique este jueves urgen al Principado a tomar medidas: "Es algo habitual"

La marquesina de autobuses de Llamaquique.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Usuarios habituales del servicio de transporte público del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) entre Gijón y Oviedo estallaron al denunciar «continuos retrasos y cancelaciones sin previo aviso» de servicios de la línea que une Llamaquique con Gijón tras quedar ayer en tierra. «El autobús de las 17.12 no pasó y no es la primera ni la segunda vez que ocurre», explicó Pilar de la Cuesta, trabajadora de una ingeniería del centro de Oviedo.

Otra de las afectadas, Julia Fernández dice ser consciente de que «son muchas» las quejas registradas por deficiencias en el servicio y pide cuentas al Principado. «Anuncian refuerzos que no llegan y se ríen de nosotros en nuestra cara», apunta la usuaria, quien recuerda que la concesionaria está obligada a garantizar unos «servicios mínimos» y atención a los viajeros.

