"Es usted una verdulera, una maleducada y no sabe callarse": el duro encontronazo entre Canteli y una concejala de Vox en el pleno de Oviedo

Oviedo arrancará el 2026 con el lanzamiento de tres licitaciones muy esperadas. El concejal de Infraestructuras y Planeamiento, Nacho Cuesta, anunció durante el primer pleno ordinario del año, celebrado este jueves, que el Ayuntamiento sacará a concurso a lo largo de este mes la redacción del proyecto de recuperación de la plaza de toros de Buenavista, justo después de anunciar que las dos primeras obras que se lanzarán este curso serán las del centro integrado de La Florida y la reurbanización de la calle Marcelino Suárez, también muy demandada por los vecinos de dicho barrio para mejorar las conexiones peatonales con la Argañosa. En el mismo pleno se vivió un fuerte encontronazo entre el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la concejala de Vox Sonsoles Peralta.

Cuesta hizo estos anuncios en medio de los debates de una sesión muy corta, de apenas una hora de duración, en la que solo salió adelante una moción de urgencia de IU, respaldada por PP y PSOE, para escenificar el apoyo institucional al centro cultural Kuivi. Los tres grupos coincidieron en destacar la importancia de este equipamiento para regenerar la zona de Almacenes Industriales, en Ciudad Naranco, que actualmente se enfrenta a una orden de cese de actividad por supuestos incumplimientos de la licencia provisional con la que cuenta la instalación desde su apertura en el verano de 2024.

“Existen instrumentos legales y políticos para regenerar el barrio y que el Plan Estratégico Cultura de Oviedo (PECO) tenga éxito”, apuntó Gaspar Llamazares, reivindicando la necesidad de apoyar “un proyecto cultural singular y más allá de lo económico como elemento regenerador y polo de la capitalidad”. Una petición a la que se sumaron tanto el PSOE como el PP. Nacho Cuesta defendió la postura del gobierno “flexibilizando al máximo dentro del marco legal para favorecer usos existentes y nuevos usos”, pero reconoció que la situación del Kuivi está ahora “en el plano técnico”, pendiente de un plazo de alegaciones a la orden de cese de actividad. El edil mostró su confianza en que el Ayuntamiento será “capaz de lograr el equilibrio entre el pleno respeto a la legalidad y la apuesta política firme e inequívoca” de consolidar el proyecto. Por su parte, el edil socialista Javier Ballina destacó que su grupo “está a favor de que Ciudad Naranco brille”, mientras que Sonsoles Peralta, de Vox, denunció una pinza para “mirar para otro lado” en lo que consideró un claro incumplimiento de la licencia. “Sabían que tenían permisos para exposiciones no para conciertos”, apunto.

Lo que no salió adelante fue una propuesta del PSOE para destinar el recinto ferial de La Florida, en desuso desde su construcción en 2021, a usos públicos, especialmente vinculados al Camino Primitivo. Los socialistas solo recibieron el apoyo de IU, pero se encontraron con el rechazo del gobierno, el cual aseguró que existen varios empresarios interesados en desarrollar actividades en el equipamiento en el que recientemente se ha construido un local de uso hostelero que saldrá a concurso. “Tenemos la certeza y la seguridad de que a lo largo de 2026 o principios de 2027 la parcela tendrá un uso”, apuntó Nacho Cuesta.

También fue rechazada una propuesta de Vox para sustituir los puntos violetas de las fiestas de Oviedo por “espacios de seguridad” en los que no haya “distinción de raza ni género”. Sonsoles Peralta definió los puntos violetas como “propaganda”, mientras que el resto de grupos coincidieron en defender su necesidad esgrimiendo las estadísticas de que la mayoría de agresiones sexuales son sufridas por mujeres.

Rifirrafe

Aunque el pleno fue fluido, también se produjo un momento de alta tensión cuando el Alcalde, Alfredo Canteli, tomó la palabra para defender la propuesta municipal de ofrecer el Calatrava como posible sede de la Agencia Estatal de la Salud Pública. El regidor aprovechó una pregunta de IU para responder a la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, que le acusó de mentir por elegir el Calatrava tras anunciar hace meses que ofrecerían el castillo de La Vega.

“Ni mentí ni engañé a nadie, en todo caso fue usted quien engañó a los votantes de Llanera no recogiendo el acta de concejal sin presentar ni la renuncia”, dijo Canteli, provocando una respuesta airada de la portavoz de Vox. “Si no sabe, no hable”, apuntó la concejala, asegurando que en su día presentó la renuncia por escrito y que estaba “muy orgullosa de su pasado”, interrumpiendo al regidor. “Es una verdulera, una maleducada y no sabe callarse”, replicó el Alcalde, que siguió con los reproches a la portavoz de Vox asegurando que "pasó sin pena ni gloria por la banca y solo se le conoce por su labor sindical".

Otros temas abordados en el pleno fueron las obras de las piscinas del parque del Oeste, de la que la edil de Deportes, Conchita Méndez, apuntó que durarán cinco meses, aunque los dos primeros no afectarán a la práctica deportiva y para los tres restantes se comunicarán alternativas “cuando llegue el momento de las obras”.

Además, Canteli también desveló una reunión con el escultor Fernando Alba para buscar nueva ubicación a su obra retirada de Ventanielles desde 1995 en la que no hubo acuerdo. “Le propusimos hasta alguna glorieta, pero dice que solo le vale una ubicación en la que sea accesible a los niños, que no creemos conveniente”, destacó el regidor durante el primer pleno del año.