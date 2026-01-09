La ampliación del Bellas Artes, aún a la espera del trabajo arqueológico

La campaña arqueológica previa a la ejecución de la segunda fase de la ampliación del museo de Bellas Artes de Asturias, unas obras iniciadas en junio de 2024, sigue en marcha y sin plazos por parte del Principado para que finalicen y puedan comenzar los trabajos del nuevo edificio. Fuentes del gobierno regional difundieron nuevas fotos de la campaña arqueológica y explicaron que estos trabajos "suponen una etapa necesaria, y obligatoria conforme a la legislación, para garantizar la conservación y el conocimiento del patrimonio histórico".

Esta intervención, explican, es "imprescindible para documentar el subsuelo antes de la construcción de los sótanos contemplados en el proyecto arquitectónico". Aunque la importancia arqueológica de la zona ya se había puesto de manifiesto cuando se realizó la primera fase y se detectó en esta zona una necrópolis vinculada a San Tirso, aunque se han detectado estructuras y materiales que confirman "la riqueza histórica del solar".

Destacan, dice Cultura, dos muros que recorren el terreno desde la calle Santa Ana hasta el fondo, interpretados como los muros maestros de las antiguas cocheras del Palacio de Velarde, asentados sobre construcciones anteriores de época moderna y medieval. También han aparecido enterramientos asociados al cementerio de San Tirso, conducciones hidráulicas de los siglos XVII y XVIII realizadas con tuberías cerámicas protegidas por canales de piedra y se han recuperado abundantes fragmentos cerámicos y restos óseos, así como evidencias de posibles llares y capas de quemas históricas, entre ellas las relacionadas con el incendio de 1521.