Los Bomberos tapian una nave de Almacenes Industriales para evitar nuevas okupaciones

Los vecinos aseguran que el edificio será derribado en los próximos días

La nave tapiada por los Bomberos.

La nave tapiada por los Bomberos. / LNE

Rosalía Agudín

Los miembros de la plataforma Activa Ciudad Naranco llevan meses insistiendo en que la nave ubicada en el número 5 de la calle Almacenes Industriales está okupada. Su estado es de ruina. «Hace unos días quitaron una parte de la tabla con la que se había tapado la puerta», alertaron. Una situación que obligó a intervenir a los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) durante la mañana de ayer.

Los bomberos volvieron a tapiar la entrada y los vecinos aseguran que sobre este inmueble hay una orden de derribo que se ejecutará en los próximos días. Ya en septiembre se echaron abajo dos naves ubicadas en los números 6 y 13 de la calle Reconquista. Ambas instalaciones se encontraban frente al solar que dejó vació el edificio que había quemado un año atrás y que generó una columna de humo visible desde toda la ciudad.

El Ayuntamiento puso entonces en marcha la maquinaria burocrática para declarar en ruinas el edificio y exigirle a su dueño el derribo bajo amenaza de actuar de forma subsidiaria si la promotora de suelo del Grupo Santander (LandCo) no atendía a razones. No fue así, hubo un acuerdo amistoso entre las partes y los propietarios de la nave ejecutaron la demolición. Ahora, los vecinos quieren que los derribos continúan en los edificios en estado de ruina.

Los Bomberos tapian una nave de Almacenes Industriales para evitar nuevas okupaciones

