El Camino Primitivo no tiene límites y sigue ganando caminantes sin parar (los extranjeros superan a los españoles)

El Camino Primitivo no tiene freno. La ruta jacobea nacida hace más de doce siglos de la mano de Alfonso II el Casto marcó récord histórico con 27.697 caminantes en 2025. Las trece etapas hasta Santiago de Compostela sufrieron una drástica caída con motivo de la pandemia de la covid-19 y, a partir de 2020, empezó a sumar adeptos con la única excepción de 2023. En concreto, en 2021 hubo 10.143 usuarios y el año siguiente se registraron 21.360 personas. Nunca antes se había roto la cifra de los 20.000. La cantidad cayó en 2023 hasta las 20.482 iniciando en 2024 una senda de crecimiento con 24.440 personas y el aumento de los últimos doce meses fue de 3.257 ciudadanos.

Más datos. La ruta primitiva es la segunda que más crece entre los grandes caminos. Por delante, solo se encuentra el recorrido portugués de la costa, que cosechó el año pasado un 19,74% más de adeptos; mientras que las etapas que empiezan en la Catedral aumentaron un 13,89%. De todos los usuarios, el 46% fueron españoles y el 54% extranjeros, predominando la nacionalidad estadounidense con 1.719 personas. Le siguen los italianos (1.611), alemanes (1.111), portugueses (851), polacos (849), ingleses (751), chinos (573) y mexicanos (501). A pesar de que el trayecto francés es el más popular, su crecimiento fue muy por debajo del Primitivo con solo un aumento del 2,50% hasta las 242.175 usuarios.

El crecimiento de caminantes repercute en los buenos números del Albergue de Peregrinos. La concejalía de Turismo, liderada por Alfredo García Quintana, acaba de aprobar la única prórroga del contrato de arrendamiento de parte de las instalaciones del Seminario Metropolitano para que descansen los peregrinos. El alquiler mensual es de 4,416,50 euros de los que 766,50 euros corresponden al IVA y este acuerdo tendrá efectos hasta el 31 de diciembre. Por estas instalaciones de la calle de la calle Leopoldo Alas pasaron 7.710 personas el año pasado de las que 4.610 fueron hombres y 2.500 mujeres, según los datos aportados por Lourdes Campillo, presidenta de la Asociación Astur Leonesa de Amigos del Camino, encargada de la gestión del equipamiento, que confirma que la ruta jacobea está de moda entre los extranjeros. 4.458 de los usuarios nacieron fuera de España –frente a los 2.652 españoles– siendo los países europeos los que más peregrinos aportan.

También llaman la atención los 309 asiáticos que pasaron la noche en este alojamiento y hubo hasta usuarios vietnamitas. «Los datos que cosechamos son muy buenos y estamos contentos de cómo ha ido el año. Estas instalaciones están muy bien porque están limpias y cuidadas y son de las más baratas que conozco». Pasar una noche, cuantificó Campillo, tiene un precio de 7,50 euros y desde la pandemia se entrega a cada usuario una sábana desechable que pueden seguir utilizando en el resto de albergues. «El verano es la época que más usuarios tenemos y baja con la llegada del frío. Sin embargo, el día antes de Nochebuena tuvimos peregrinos».

Todos estos datos se producen cuando todavía falta un año para que sea Xacobeo. Es decir, que el 25 de julio caiga en domingo. La historia marca que en estos doce meses sea mayor el número de caminantes que se acercan hasta Santiago de Compostela y la última vez que se produjo esta coincidencia fue en 2021 y, por culpa de la pandemia, se aumentó su celebración un año más. La Xunta de Galicia ya prepara el calendario cultural para esta celebración.