Cáritas Diocesanas gana el Premio al Proyecto de Promoción del Voluntariado en Oviedo: "Somos un equipo"

"Hemos venido un montón de personas al acto, pero es necesario porque somos un equipo y disfrutamos de los éxitos conjuntamente". Esas fueron las palabras con las que Elsa Suárez, directora de Cáritas Asturias, resumió el éxito de la labor realizada por el "Proyecto Alba" después de recoger este viernes el Premio al Proyecto de Promoción del Voluntaridado en el Ayuntamiento de Oviedo. El jurado eligió por unanimidad la iniciativa de Cáritas Diocesanas poniendo en valor su longevidad, lleva 34 años en funcionamiento, y la cantidad de voluntarios implicados, actualmente, un total de 81.

El "Proyecto Alba" es una iniciativa de acompañamiento e inclusión social dirigida a personas en situación de exclusión severa, especialmente aquellas que atraviesan procesos de gran vulnerabilidad personal y social. A día de hoy, trabajan con 98 menores y prestan acompañamiento a 71 familias de la capital del Principado. Se impuso a otros proyectos de voluntariado de instituciones como el Teléfono de la Esperanza de Asturias o la Asociación Ictus de Asturias y otras lesiones cerebrales adquiridas. No obstante, el jurado dejó apreciaciones muy positivas de todas ellas y puso en valor en trabajo que realizan.

"No es ni más ni menos que la labor diaria de acompañar y atender a menores y adolescentes con el objetivo de romper el ciclo de la pobreza y evitar que se convierta en una herencia de generación en generación. Se trata de trabajar para que haber nacido o haber llegado a un entorno desfavorable no sea un obstáculo para que ningún niño pueda disfrutar de una infancia digna junto a su familia, sus amigos y sus compañeros de colegio, como cualquier otro menor en una situación más favorable", explicó Suárez, durante su discurso.

El alcalde, Alfredo Canteli, fue el encargado de entregar el galardón a Elsa Suárez. En el acto de entrega, acompañaron al regidor ovetense María Velasco, concejala delegada de Políticas Sociales, y Leticia González, concejala de Políticas Sociales. También estuvo presente Concepción Prado, en representación del Proyecto de Promoción del Voluntaridado. "El voluntariado no siempre se ve ni hace ruido, ni ocupa grandes titulares, pero está ahí: sosteniendo, acompañando y escuchando, llegando donde a veces no alcanzan las palabras. Cada gesto, cada tarde compartida, cada mano tendida y cada habilidad puesta al servicio de los demás construyen una comunidad más justa, solidaria y profundamente humana", señaló Velasco antes de concluir el acto.