La carta de agradecimiento de un ovetense a los médicos que le salvaron la vida: "Salí en bicicleta de casa de mi abuela y no volví, tuve un accidente y acabé inconsciente en el hospital"

Pedro Fumanal Sejas oviedo

Hace hoy un año, el día de Reyes de 2025, salí en bicicleta de casa de mi abuela y no volví, tuve un accidente camino a casa y acabé inconsciente y conmocionado en el hospital.

Recuerdo muy pocas cosas del mes de enero del año pasado, pero sí sé que hubo gente que estuvo al pie del cañón cuidando de mí y que lo siguen estando, aunque mi situación sea infinitamente mejor ahora que entonces.

Quiero dar las gracias a mis padres, a mi hermana, a mi abuela, a mis tíos y a mis amigos, también a mi psicóloga, al personal del Hospital Universitario Central de Asturias, de la Clínica Dentista de Ana María López Llamas y del Centro de Cabeza y Cuello Dr. Llorente, a la Policía Local de Oviedo y a todos los que pusisteis un granito de arena, por pequeño que fuese, para traerme de vuelta. Sé que fue duro y no lo olvidaré nunca porque es algo que llevo marcado a fuego en el cerebro. Gracias.

También quiero aprovechar para deciros a Sara, a Luis y a Belén que os quiero mucho y que, aunque a veces no haga lo suficiente por demostrarlo, vosotros habéis demostrado más que sobradamente que sois lo mejor que tengo en la vida.

Cada día mejor, Pedro.