Cartas al director
La carta de agradecimiento de un ovetense a los médicos que le salvaron la vida: "Salí en bicicleta de casa de mi abuela y no volví, tuve un accidente y acabé inconsciente en el hospital"
Hace un año del suceso
Pedro Fumanal Sejas
oviedo
Hace hoy un año, el día de Reyes de 2025, salí en bicicleta de casa de mi abuela y no volví, tuve un accidente camino a casa y acabé inconsciente y conmocionado en el hospital.
Recuerdo muy pocas cosas del mes de enero del año pasado, pero sí sé que hubo gente que estuvo al pie del cañón cuidando de mí y que lo siguen estando, aunque mi situación sea infinitamente mejor ahora que entonces.
Quiero dar las gracias a mis padres, a mi hermana, a mi abuela, a mis tíos y a mis amigos, también a mi psicóloga, al personal del Hospital Universitario Central de Asturias, de la Clínica Dentista de Ana María López Llamas y del Centro de Cabeza y Cuello Dr. Llorente, a la Policía Local de Oviedo y a todos los que pusisteis un granito de arena, por pequeño que fuese, para traerme de vuelta. Sé que fue duro y no lo olvidaré nunca porque es algo que llevo marcado a fuego en el cerebro. Gracias.
También quiero aprovechar para deciros a Sara, a Luis y a Belén que os quiero mucho y que, aunque a veces no haga lo suficiente por demostrarlo, vosotros habéis demostrado más que sobradamente que sois lo mejor que tengo en la vida.
Cada día mejor, Pedro.
