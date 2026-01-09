La Fiscalía acerca su labor a los estudiantes de ESO y Bachillerato

El proyecto «Una charla con el Fiscal» arrancó en Oviedo en el colegio La Inmaculada. La Fiscalía del Principado de Asturias inauguró la iniciativa que, con la colaboración de la Consejería de Educación, pretende acercar su labor a los estudiantes asturianos de ESO y Bachillerato y concienciar sobre la responsabilidad penal de los menores de edad a partir de los 14 años, el acoso escolar o las consecuencias de un mal uso de las redes sociales, entre otras cuestiones.

Inmaculada Rodríguez Montequín, fiscal en la Sección de Menores de la Fiscalía asturiana, expuso a alumnos de ESO del colegio La Inmaculada las principales formas de delincuencia juvenil con las que se encuentra en su trabajo diario, haciendo especial hincapié en las redes sociales como altavoz de los delitos más habituales entre los menores. El número de diligencias penales incoadas en Asturias en la jurisdicción de menores se ha incrementado en los últimos años, lo que, aseguró el Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, hizo que desde la Fiscalía partiera la necesidad de contribuir, «con todo aquello que podamos aportar, en la importante labor que desempeñan docentes y familias, que es la de formación de adultos responsables». En Asturias, durante 2024 se adoptaron en Asturias 391 medidas en sentencias penales dictadas contra menores de edad, con un «incremento notable» de las de internamiento, en 75 casos por los 45 del año anterior, cinco de ellas en régimen cerrado, según los datos facilitados.

En 91 ocasiones se impuso la medida de libertad vigilada, en 112 se establecieron tareas socioeducativas; en 63 prestaciones en beneficio de la comunidad; en 15 ocasiones medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima y en 13 casos convivencia en grupo educativo.

Dos formatos

El proyecto «Una charla con el Fiscal» tiene dos formatos. Uno de ellos, «Una charla con el Fiscal: construyendo un futuro seguro», está destinado a los alumnos de entre 2.º y 4.º y cuarto de ESO. El otro, «Una charla con el Fiscal: más allá de las películas», se dirige a estudiantes de Bachillerato. En este primer año se desarrollará únicamente en centros públicos y concertados de Oviedo. En ellos, destaca la Fiscalía, tuvo una extraordinaria acogida por parte de la comunidad educativa.