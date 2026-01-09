Pablo Casanueva inaugura "La imaxe, lo tapecío" en Borrón

El artista Pablo Casanueva inauguró ayer en la sala Borrón, en la calle Calvo-Sotelo, la exposición "La imaxe, lo tapecío", la primera muestra individual del programa de exposiciones de Jóvenes Artistas Plásticos 2024 organizada por el Instituto de la Juventud. A la inauguración acudió el director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández, así como el director general de Acción Cultural, Antón García. La muestra, comisariada por Natalia Alonso, podrá visitarse hasta el 13 de febrero. La muestra completa el viaje que el artista emprendió hace dos años de recuperación de la memoria de su familia, represaliada por el franquismo.