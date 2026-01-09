El PSOE pide al equipo de gobierno que estudie alternativas a la presencia de animales en la Cabalgata de Reyes Magos de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de la concejala Marisa Ponga, solicitó, este viernes, al equipo de gobierno que estudie alternativas a la presencia de animales en la Cabalgata de Reyes Magos. La formación socialista recordó los recientes episodios con los tiros de caballos de las carrozas que se hicieron virales en redes sociales y remarcó que se necesita un cambio para mejorar la adaptación de la cabalgata a los tiempos actuales.

"No es la primera vez. No se trata de que se desluzca el desfile, hablamos del riesgo de accidentes, del sufrimiento de los animales y del impacto que causa en niños y niñas una escena como la de este año en Pozos o el año pasado en la calle San Francisco", señaló Ponga. Además, aseguró que las críticas "no proceden únicamente de colectivos vinculados al bienestar animal" y las atribuyó a "una parte significativa de la ciudadanía".

"Instamos a la concejalía de Festejos a que valore, de cara a futuras ediciones, la supresión de animales en la Cabalgata o, en caso de mantenerlos, que su recorrido discurra exclusivamente por vías que garanticen que no sufran resbalones ni caídas", reclamó la edil socialista que concluyó diciendo que "el objetivo es preservar el carácter festivo y familiar de la Cabalgata, evitando situaciones que puedan generar riesgo o polémica innecesaria".