Récord histórico de viajeros en Oviedo: Los autobuses de TUA registran a 16,28 millones

Los autobuses urbanos de Oviedo nunca antes habían tenido tantos pasajeros. El último récord de viajeros hasta la fecha databa de 2007, cuando se rozaron los 16 millones; sin embargo, en 2025 se rompió este techo hasta llegar a los 16,28 millones. Son casi millón y medio de trayectos más que en 2024. Las líneas que unen el campus de El Cristo con Siero son las más demandadas, siendo el recorrido C –conecta Facultades con Lugones– el más saturado, sobrepasando los 4,3 millones de euros. Le sigue el H –desde la calle Serrano hasta Parque Principado– con poco más de 3,1 millones de usuarios. Buena parte de estos buenos datos se debe al bono menor. Esta medida, puesta en marcha en septiembre de 2023, extiende la gratuidad de los autobuses hasta los jóvenes de 17 años, acercando de esta manera el transporte público a las nuevas generaciones. Otra de las razones de la buena marcha del servicio es el buen momento por el que pasa la economía ovetense. Hace unos días el Alcalde, Alfredo Canteli, recordó que el paro bajó un punto en la capital asturiana si se comparan los datos con el resto de ciudades del entorno. A más trabajadores, mayor es el consumo de los autocares entre aquellos que usan el transporte público para llegar a sus puestos de trabajo y volver a casa.

Es un gesto fácil. Cada vez que un usuario paga 1,20 euros al conductor para que les expida un billete –la tarifa lleva congelada once años– o pasan su tarjeta por las máquinas del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) abonan el servicio que están usando y, al mismo tiempo, TUA contabiliza el número de pasajeros para hacer balance a final de año. La concejalía de Movilidad, liderada por Nacho Cuesta, recibió ayer los resultados de 2025 y celebró el «récord histórico fruto del excelente funcionamiento del servicio a cargo de la concesionaria, así como los buenos resultados de las políticas de movilidad sostenible implantadas por este equipo de gobierno». «El fomento del transporte público, que lleva anudada la transformación integral de toda la flota para que sea de cero emisiones (culminará en 2027), junto al resto de medidas que se están tomando, convierte a Oviedo en una ciudad que apuesta por la eficiencia energética y sostenibilidad», subrayó el segundo teniente de alcalde.

Los meses de más demanda de los TUA fueron los tres últimos del año. Octubre lideró la clasificación con 1,53 millones de viajeros seguido por noviembre con 1,44 millones y diciembre con 1,41 millones. Parece que los primeros días de frío, las lluvia y que los colegios comienzan a tener toda la jornada completa animan a los ciudadanos a decantarse por el transporte público. Además, a finales de noviembre se produjo la inauguración de la programación navideña y muchos de los ovetenses, junto a los turistas, se animaron a utilizar este servicio para conocer la decoración, el centenar de puestos del mercado que se instaló en el Oviedo Antiguo y las atracciones infantiles del Campo San Francisco.

Por el contrario, la demanda bajó por el verano. Sobre todo, en agosto, cuando hubo 1,11 millones de pasajeros. En estos meses cae el número de pasajeros universitarios, así como la gente que acude a sus puestos de trabajo debido a las vacaciones estivales. No obstante, en junio hubo más usuarios que en septiembre, cuando los niños vuelven al colegio y se celebran las fiestas de San Mateo. 1,28 millones frente a los 1,33 millones.

Si las líneas que unen El Cristo con Lugones son las dos más demandadas, el recorrido entre Las Campas y La Monxina es el tercero con más usuarios, rozando los 2,5 millones de pasajeros. También aportan un importante volumen de pasajeros la línea circular –HUCA, Naranco, Campillín y vuelta al HUCA– con 1,38 millones de usuarios; mientras que la D –Facultades con Parque Principado– sumó 1,37 millones de pasajeros.

Por su parte, la U –entre Tudela Veguín y San Esteban de las Cruces— fue la que menos usuarios registró, alcanzando los 1.480 viajeros. Además, el recorrido V –entre Villapérez y el HUCA– fue el segundo por la cola con 3.821 personas; mientras que la O, que une Lubiño con plaza de América se quedó con 46.458 billetes vendidos.

La renovación de toda la flota de autobuses no es la única medida que se puso en marcha en el último año para fomentar la movilidad sostenible. También se renovó la concesión municipal de vehículos de movilidad personal con el cambio de los doscientos patinetes eléctricos y sumando cien bicicletas al servicio, y se han puesto en marcha las nuevas marquesinas de Llamaquique y El Cristo. Próximamente, entrará en funcionamiento la del HUCA. Medidas que se suman al gran número de electrolineras que hay distribuidas por todo el municipio y que aumentarán próximamente con las instalaciones que TotalEnergies está construyendo en la calle Pepe Cosmen y las bonificaciones a la hora de aparcar para los coches no contaminantes. De igual forma, hace diez días se puso en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), impidiendo la entrada de los vehículos sin etiqueta ambiental a las calles más comerciales del centro de la capital.