La respuesta de la concejala de Vox en Oviedo a la que Canteli llamó verdulera: "Lo que Pedro dice de Juan dice más de Pedro que de Juan"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, respondió este viernes a las palabras que le dedicó el alcalde, Alfredo Canteli, durante el Pleno ordinario de enero, en el que el regidor la calificó de “verdulera” y “maleducada” tras un intercambio de reproches sobre la ubicación propuesta para la Agencia Estatal de Salud Pública.

Peralta aprovechó un desayuno informativo de inicio de año del grupo municipal de Vox para valorar el episodio y cargar duramente contra el alcalde del PP. “Fue una situación desagradable, algo que no debería suceder. Lo más sencillo habría sido que me concediera la palabra. Sería lo más democrático y sano, pero con este alcalde no hay posibilidad de réplica”, señaló la edil.

La portavoz de Vox consideró que Canteli eludió el debate político recurriendo al ataque personal. “Que se ponga así de vehemente con sus socios socialcomunistas. Insulta a mi persona en vez de tomar soluciones para los ovetenses”, afirmó. En ese sentido, citó un refrán para subrayar su crítica: “Lo que Pedro dice de Juan dice más de Pedro que de Juan”. A su juicio, el alcalde “lo único que hace es mentir y recurrir a descalificaciones personales”, aunque aseguró que no entrará en ese tipo de confrontación: “Me lo puso fácil para responder, pero no lo voy a hacer”.

El enfrentamiento se produjo durante el último pleno, cuando Canteli respondió a una pregunta de IU sobre la candidatura del edificio Calatrava como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública. El regidor negó haber mentido tras haber anunciado meses atrás que la propuesta sería el castillo de La Vega y acusó a Peralta de “engañar a los votantes de Llanera” por no recoger un acta de concejal. La portavoz de Vox replicó desde su escaño que había presentado su renuncia por escrito y que estaba “muy orgullosa de su pasado”, lo que derivó en la respuesta del alcalde: “Es una verdulera, una maleducada y no sabe callarse”, además de añadir que “pasó sin pena ni gloria por la banca y solo se le conoce por su labor sindical”.

Más allá del choque personal, Peralta utilizó el desayuno informativo para lanzar una dura crítica a la gestión del equipo de gobierno. Acusó al PP de hacer “pinza” con PSOE e IU para sacar adelante en Oviedo políticas de izquierdas basadas, a su juicio, en la subida de impuestos, el “histerismo ambiental”, la “falta de libertades” y la ideología de género, en lugar de impulsar proyectos estratégicos como la fábrica de armas de La Vega o la reactivación del recinto de La Florida.

Zona de Bajas Emisiones

Uno de los principales focos de crítica fue la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones. La portavoz de Vox anunció que su grupo está valorando acudir a los tribunales para impugnarla. “Tenemos dos meses desde la publicación en el BOPA para presentar un contencioso administrativo”, recordó, al tiempo que consideró injusto que se obligue a las familias “a cambiar de coche o a pagar” cuando muchas no tienen posibilidad económica de hacerlo.

Como contrapunto, Peralta citó ciudades como Sevilla o Toledo, donde los pactos entre PP y Vox han ido acompañados, según dijo, de bajadas de impuestos y políticas “más liberales y centradas en las familias”.

Kuivi

También arremetió contra el gobierno municipal por frenar la reforma de la plaza del Fontán, mantener el Palacio de los Niños “supeditado” a la capitalidad cultural y, especialmente, por la situación del espacio cultural Kuivi. “Investigaremos los patrocinios municipales a ese espacio, donde se destinaron 30.000 euros de todos los ovetenses en 2024 y 40.000 en 2025, contemplando conciertos a pesar de que no tenían licencia para ello”, aseguró.

Candidatura

Preguntada por la posibilidad de repetir como candidata en las elecciones municipales de 2027, Peralta fue tajante: “Estaré a disposición del partido. Si repito estaré encantada y si no volveré a mi trabajo sin pena ni gloria”, ironizó, en referencia a las palabras que le dedicó Canteli durante el pleno.