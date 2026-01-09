Las visitas a la exposición de belenes crecen y atraen a cerca de 60.000 personas

Cerca de 60.000 personas, en concreto 59.800, visitaron los belenes instalados en Trascorrales. La afluencia se incrementó respecto al año anterior, con 55.000 accesos, y es «superior a la de otras exposiciones que se organizan en España», asegura Eulalia Nacimiento, presidenta de la Asociación Belenista de Oviedo. La muestra que se podía contemplar en Pamplona llegó a las 32.000 visitas y a la de la Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela, se acercaron alrededor de 20.800 personas, señala.

Esta última exposición al igual que la de Trascorrales fue diseñada por la Asociación Belenista de Oviedo. «Estamos encantados con la afluencia registrada en esta edición», comenta Eulalia Nacimiento, que constata que en estos últimos años ha aumentado el interés y las visitas a la muestra que organizan. Destaca del lugar en el que se emplazan los belenes, en Trascorrales, su «amplitud», lo que permite una visita cómoda.

La exposición de nacimientos estuvo abierta al público más de cinco semanas, desde el 29 de noviembre hasta el pasado día 6 de enero. Estos días los integrantes de la Asociación Belenista de Oviedo trabajan en el desmontaje de la muestra. «Tenemos tres equipos para quitar los belenes. Una está en Santiago de Compostela, otra en Oviedo y una tercera en Villaviciosa», señala la presidenta del colectivo.

En Trascorrales la labor de desmontaje, que se inició ya el pasado miércoles, finalizará el día 12, estima la asociación. Los nacimientos elaborados por la Asociación Belenista de Oviedo para ser exhibidos en Trascorrales reunieron en esta ocasión alrededor de 500 piezas. Cada año presenta nuevas propuestas tras dedicar muchas horas a su creación.

Diseños

En esta ocasión instaló el belén hebreo, el de mayores dimensiones de los que ha diseñado el colectivo, de 45 metros cuadrados. También elaboró un nacimiento cubierto, de 35 metros cuadrados y con la presencia del mar, y se recreó la decoración navideña en las casas en los años sesenta.

Una exposición de belenes troquelados antiguos y un photocall de los tres Reyes Magos completaban la muestra que fue inaugurada por el príncipe Abdeladid, enviado de sus majestades los Reyes Magos, y la concejala de Festejos, Covadonga Díaz. El trabajo para diseñar los nacimientos que se mostrarán en Trascorrales dentro de un año empezará en breve.

En la misma semana en la que se desmontan «ya estamos hablando de los diseños para la próxima Navidad», comenta Eulalia Nacimiento. En la elaboración e instalación de los belenes en el céntrico espacio expositivo ovetense trabajaron dieciocho personas. Varias de ellas se incorporaron a la asociación en los cursos que organiza cada año en marzo para difundir el belenismo.