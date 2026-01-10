Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "gordo" del roscón de La Bañeza cae en Oviedo: este es el suculento premio que ganaron dos carbayones en un curioso sorteo

Cristina y José Lobato resultaron agraciados en un concurso organizado de una confitería leonesa en el que entraron al comprar un dulce relleno de trufa y nata

Por la izquierda, el responsable de la confitería, Sergio González, con los hermanos Cristina y José Lobato.

Juan A. Ardura

El «gordo» del roscón de la confitería Conrado de La Bañeza, un premio dotado con 10.000 euros, ha sido para los hermanos ovetenses Cristina y José Lobato, que habrán comprado el dulce el pasado 3 de enero, atraídos por la fama del establecimiento leonés.

La confitería Conrado, fundada en 1856, va ya por su quinta generación y su roscón adquirió gran notoriedad cuando en 2008 fueron los primeros en introducir un premio en metálico de 500 euros en uno de los dulces que elaboraban para las fiestas navideñas. Desde entonces, el formato ha cambiado y ahora cada roscón lleva una papeleta que entra en un sorteo. Los hermanos ovetenses tenían el boleto número 16292, que fue el agraciado, entre todas las papeletas depositadas en la urna de la confitería bañezana. Los hermanos Lobato habían comprado un roscón relleno de trufa y nata que «estaba muy bueno», según aseguraron este sábado cuando se presentaron en el local con la papeleta premiada. El roscón de esta confitería de la provincia vecina tiene tirón, entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, se vendieron miles, con pedidos internacionales.

