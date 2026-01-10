La "histórica" cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: "Esta semana han llorado aquí muchos clientes"

La Rívoli, una de las cafeterías con más memoria sentimental de Oviedo, bajará la persiana el próximo sábado, 17 de enero, y con ello se cerrará una historia de casi siete décadas ligada al mejor café y a la conversación pausada en el número 7 de la calle Uría. En sus mesas se han cruzado generaciones de ovetenses y visitantes ilustres que hicieron del local un segundo hogar. Así lo confirma Antonio García Fernández, el mayor de los cinco hermanos que desde 1980 han sostenido el negocio, una saga que completan Carlos, Julia, Mario y Celia. «Esta semana ya han llorado muchos aquí», reconoce con emoción ante el acercamiento del día de echar el cierre.

El local nació como tienda de calzado, pero en torno a 1957 se reconvirtió a la hostelería y adoptó su nombre en homenaje a la localidad italiana de la que procedían muchos zapatos vendidos durante años en el local. Del estreno como cafetería queda como testigo el mosaico del gijonés Joaquín Rubio Camín que preside la entrada, una pieza que a muchos recuerda al paseo de Los Álamos de Antonio Suárez y que con el paso del tiempo se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del establecimiento.

Galería de arte

A comienzos de los sesenta, el sótano de la cafetería acogió exposiciones de artistas al alza como Manuel García Linares, Jaime Herrero o Eduardo Úrculo, entre otros, durante una etapa en la que el negocio estaba gestionado por una sociedad en la que figuraban «la familia de Anís la Praviana y un empresario mexicano», consolidando al local como referente cultural.

Antonio García y sus hermanos llegaron a Oviedo desde Cerecedo de Besullo, en Cangas del Narcea, en 1974 para abrir Casa El Abuelo, en Ingeniero Marquina. Seis años después incorporaron la Rívoli a su cartera de negocios. «Era un local que siempre me había encantado, quedó libre y me lancé a por él», recuerda el primogénito de un clan que también dirige cuatro tiendas de la cadena Calzados Mario y la confitería Santa Cristina, y que cuando adquirió el Rívoli decidió darle un vuelco: el sótano pasó a ser cocina y el piso superior se transformó en un salón en altura desde el que los clientes siguen disfrutando de las vistas de Uría.

El cierre, según el empresario, es ley de vida. «Tenía que jubilarme en algún momento», dice el dueño de un negocio que llegó a tener siete empleados y ahora tiene a cuatro. La Rívoli como tal desaparecerá, pero el local seguirá vivo: la cadena de churrerías Robi lo reabrirá tras reforma. «Los nostálgicos podremos seguir viniendo, aunque no sea lo mismo», comentaba ayer un cliente fiel, mientras Antonio, profesor y habitual del café diario, suspiraba: «es una pena muy grande».

Durante casi 70 años, la Rívoli ha sido un referente internacional. «Es la cafetería de los asturianos en México. Siempre se dijo que cuando están allí es habitual escuchar: nos vemos en verano en Rívoli», sostiene García.

La historia deja personajes inolvidables como Manuel Álvarez, camarero del local desde los 12 años que se jubiló en 2005 tras 48 de servicio. «Todo el mundo lo conocía como Rívoli», apunta el dueño sobre un empleado homenajeado por la patronal hostelera como «el camarero de más trayectoria en España». También quedan el recuerdo del rodaje en la cafetería de la serie «Segunda Enseñanza», con Héctor Alterio, y mucha visita ilustre, sobre todo durante los Premios Princesa. «Hace poco estuvo el juez Peinado», cuenta como curiosidad García, visiblemente orgulloso por la huella que la Rívoli deja en Oviedo. n