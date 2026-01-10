Un incendio provoca graves daños en un hórreo histórico de una localidad próxima a Oviedo

Un incendio registrado en la mañana de este sábado ha dañado gravemente la estructura de un hórreo en la localidad de Premió, en el concejo de Las Regueras, sin que se hayan producido daños personales.

Según informó Bomberos de Asturias, el aviso fue recibido por el Servicio de Emergencias del Principado (112 Asturias) a las 08.28 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de Grado y La Morgal, que trabajaron en la extinción del fuego.

Las llamas fueron controladas a las 09.04 horas, aunque a lo largo de la mañana los bomberos del parque de Grado continuaron realizando labores de enfriamiento para evitar posibles rebrotes.

El incendio provocó la destrucción casi total de la cubierta del hórreo, una construcción tradicional del medio rural asturiano, aunque no hubo que lamentar personas afectadas ni daños en otras edificaciones próximas.

Por el momento no han trascendido las causas del fuego.