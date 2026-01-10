Mario Arias será elegido presidente del PP de Oviedo el 21 de febrero

El Partido Popular de Oviedo celebrará su congreso local el próximo 21 de febrero, fecha que marca el principal hito del proceso orgánico abierto en el seno de la formación para renovar sus órganos en la capital asturiana. El cónclave contará con una candidatura unitaria encabezada por el actual primer teniente de alcalde, Mario Arias, como presidente, y el exconcejal Gerardo Antuña como secretario general, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 7 de diciembre.

La fecha del congreso deberá ser ratificada por la junta local del partido, que será convocada en los próximos días y cuya celebración está prevista en torno al 20 de enero. Será, no obstante, durante el propio congreso del 21 de febrero cuando el actual presidente del PP de Oviedo y exalcalde de la ciudad, Agustín Iglesias Caunedo, deje formalmente el cargo, poniendo fin a una etapa marcada por varios meses de negociaciones internas para articular una candidatura de consenso, una vez que Caunedo manifestó que no optaría a la reelección.

Aunque la aspiración de presentar una única lista figuraba entre las prioridades de la dirección regional del partido desde principios de año —con gestiones de la cúpula del PP asturiano para acordar una propuesta de unidad—, la conformación final de la candidatura puso de manifiesto ciertos desencuentros y exigió un intenso trabajo interno para equilibrar posiciones e intereses entre las distintas corrientes del partido local.

Una vez que el escenario comenzó a despejarse, los militantes del PP de Oviedo intensificaron las gestiones para que el congreso de febrero cuente con una amplia movilización. El objetivo es escenificar el respaldo del partido a la candidatura pactada por Arias y Antuña y abrir así una nueva etapa de cohesión interna. Durante todo el proceso, no exento de momentos de tensión, los protagonistas insistieron en la necesidad de evitar enfrentamientos públicos que pudieran debilitar la posición del partido en un momento marcado por desafíos tanto municipales como autonómicos.

En un primer momento, hace ya cerca de un año, Gerardo Antuña, que había quedado fuera de la última lista electoral por decisión de Alfredo Canteli, manifestó su intención de optar a la presidencia del partido, lo que generó una situación de inquietud interna. En el ámbito municipal, donde el alcalde Canteli no está afiliado al PP, el respaldo mayoritario se inclinaba hacia Mario Arias, una circunstancia que situó a ambos en una posición delicada.

No fueron pocas las negociaciones entre las partes ni las conversaciones en las que participaron el presidente regional del PP, Álvaro Queipo, además del propio Caunedo, todo ello con la opinión de fondo de Alfredo Canteli, sin carné del PP pero con el peso político que le otorga su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Oviedo.

El congreso local de los populares se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe y tendrá un marcado carácter electoral, con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas de 2027. En el PP ya trabajan con dos objetivos estratégicos: reforzar el apoyo al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, de cara a una nueva candidatura que permita revalidar la mayoría absoluta obtenida en 2023, y consolidar la posición del partido en la capital asturiana como uno de los principales motores del proyecto político regional.

En este último ámbito, los populares aspiran a que Oviedo sea una pieza clave para impulsar la candidatura de Álvaro Queipo a la presidencia del Principado, con el objetivo de disputar el Gobierno autonómico al actual presidente, Adrián Barbón. La estrategia regional pasa por reforzar la presencia del PP local tanto en la gobernabilidad municipal como en su proyección autonómica.